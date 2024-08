Hobby salutari in primavera ed estate per gli over 60

Ascolta ora 00:00 00:00

La primavera e l’estate si traducono per tutti e tutte nella possibilità di avere molte belle giornate a disposizione e quindi di poter scegliere degli hobby ben differenti da quelli invernali, che prevedevano esclusivamente attività indoor, come il ricamo o il bricolage. Tra essi ci sono dei passatempi che fanno particolarmente bene alla salute fisica o mentale degli over 60: ecco quali sono.

Escursioni e trekking

Con l’esclusione delle giornate e degli orari più caldi, escursioni e trekking sono l’ideale per trascorrere del tempo all’aperto: il sole consente di fissare vitamina D che si è assunta attraverso l’alimentazione, vitamina D che previene i problemi a ossa e denti, tutelando anche dall’incrementato rischio di fratture che si innalza con il passare degli anni. In più il trekking è anche un modo per fare esercizio fisico, dal più leggero al più duro - alcuni percorsi non sono peraltro esattamente semplici o lineari, e bisogna sceglierli anche in base alla propria esperienza e alle proprie possibilità fisiche. Questi passatempi consentono anche di visitare luoghi nuovi e implementare la socialità attraverso nuove amicizie, due elementi che giovano particolarmente a tenere la mente in allenamento.

Giardinaggio

Si ritiene che imparare o studiare ogni giorno qualcosa di nuovo - una lingua straniera, la cucina oppure apprendere i segreti del giardinaggio - possa rappresentare un modo per la prevenzione del morbo di Alzheimer. Naturalmente non è matematica, poiché questa patologia dipende da tanti fattori, ma quel che è certo è che anche il giardinaggio permette di tenere la mente in allenamento come il trekking. Ma al tempo stesso ci sono degli altri vantaggi, come per esempio trascorrere del tempo di qualità all’aperto con la famiglia o con gli amici e coltivare un piccolo orto in modo da ottenere verdure sane a chilometro zero da poter portare poi in tavola. Senza contare che la possibilità di circondarsi della bellezza della natura è sempre qualcosa che non ha prezzo.

Lettura e scrittura

Un altro mezzo per contrastare l’Alzheimer, così come altre forme di declino cognitivo, dicono gli esperti, consiste nel tenere un diario: allenare la manualità attraverso l’uso della penna o la memoria attraverso una tastiera del computer, concentrarsi su grammatica e sintassi aiutano le persone a tenersi in contatto con tutto ciò che hanno appreso da diversi decenni e che è importante non dimenticare. Con la scrittura ci si mette inoltre alla prova in un’attività che non richiede necessariamente grandi mezzi. Per quanto riguarda la lettura - che può ed è importante avvenga all’aperto, dalla spiaggia al proprio balcone - gli over 60 hanno talvolta molto tempo a disposizione e quindi possono esaudire il desiderio di leggere romanzi, saggi e poesie che avrebbero sempre voluto, ma non hanno mai avuto il tempo di sfogliare.

Particolarmente interessante è la lettura ad alta voce se si hanno nipotini e nipotine, perché è un passatempo che richiede anche interazione con altri esseri umani.

Viaggiare (magari con i nipoti)

Molti nonni e nonne cercano di capire come trascorrere più tempo di qualità con i propri nipoti: la soluzione è nei viaggi grandi e piccoli, che permettono anche un dialogo intergenerazionale. Attraverso un viaggio o una gita fuori porta si scoprono cultura e natura, si conoscono luoghi nuovi e con essi cibi e tradizioni fino a quel momento sconosciuti.

Ed è un passatempo che si può fare in: che si voli su un aereo alla volta di un resort di lusso o ci si immetta sull'autostrada in camper, basta solo scegliere cosa faccia al caso proprio.