I 5 problemi di coppia più comuni tra gli over 60

Una relazione sentimentale tra over 60 può essere di diversi tipi. Può darsi che si tratti della storia d’amore di tutta una vita, oppure si può trattare di seconde nozze, o ancora di un rapporto nato dopo la vedovanza o la separazione di uno dei due o entrambi. C’è anche il caso in cui si resti single per tutta la vita per poi trovare l’amore a 60 anni.

Si può pensare che tra i senior non vi siano problemi di sorta sul piano sentimentale e sicuramente in tanti casi è così: l’esperienza e la maturità porta a oltrepassare ostacoli che per persone più giovani sarebbero nel migliore dei casi difficili da superare. Ma non si può generalizzare, perché anche gli over possono risentire di problemi di coppia: ecco quali.

Trovare una formula con cui si è a proprio agio

Molto spesso, come detto, è possibile che le nuove relazioni tra gli over 60 non siano le prime della loro vita. C’è chi esce da un divorzio, chi da una lunga convivenza terminata, chi da un lutto avvenuto anni prima. E non sempre in questo nuovo rapporto si mira a convolare a nozze, eventualità che quindi potrebbe non essere condivisa da entrambi e foriera di litigi. Per questa ragione è fondamentale trovare accordo su una formula che vada bene per i due membri della coppia: se il matrimonio (soprattutto in grande) rischia di essere un problema, forse un rito civile, una convivenza o una “relazione in bianco” (senza fisicità e magari vivendo in due case separate) possono essere soluzioni da vagliare.

Confronto con il passato

Per alcune persone, le grandi storie d’amore del passato possono costituire argomento di confronto con la situazione sentimentale attuale, provocando così attriti o gelosie nella coppia. È fondamentale, e lo è in ogni tipo di problema di coppia, il dialogo: solo parlando, entrambi si può comprendere che ogni persona e ogni relazione rappresenta un unicum e come tale va vissuta giorno dopo giorno.

Organizzare l’indipendenza reciproca

C’è chi vorrebbe stare sempre con la persona amata, fare sempre tutto insieme. Ma a tutte le età, e in particolare dopo i 60 anni, è giusto reclamare i propri spazi. L’esperienza di coppia non può risolversi nel far tutto insieme, ognuno deve poter avere spazio d’azione e di indipendenza. Solo così si esce dalla monotonia della routine, e quando ci si ritrova successivamente il rapporto sarà ancor più bello.

Andare nella stessa direzione (anche a letto)

Anche questo è vero a tutte le età ed è anche un corollario del consiglio precedente. Se da un lato è vero che è necessario preservare ognuno la propria indipendenza, è fondamentale che la direzione da percorrere sia la stessa per entrambi. Ma in alcuni ambiti può essere difficile, per esempio a letto: per varie ragioni, fisiche o psicologiche, dopo i 60 anni si può sperimentare un calo della libido. Parlarne aiuta, così come aiuta la pazienza, ma è possibile che si renda indispensabile un aiuto esterno, come quello di un terapista di coppia.

Paura del futuro

Gli anni passano e sebbene si sia in salute dopo i 60 anni la scomparsa degli amici o dei conoscenti comincia a pesare e spinge a interrogarsi: come sarà il futuro? Se da un lato esistono degli strumenti economici per assicurare un’esistenza serena all’eventuale compagno o compagna che sopravvive, ma anche per i figli, dall’altro lato non ci sono certezze di nessun tipo. Non conforta che anche in altre età il problema sia lo stesso.

Ma proprio perché il tempo passa ed è tutto effimero che l’amore va vissuto quotidianamente. Tuttavia se si dovessero generare eccessive, invece che litigare, si può entrare in psicanalisi, che è spesso la soluzione a moltissimi problemi esistenziali.