I colori di capelli che ringiovaniscono dopo i 60 anni: le tendenze 2025

La colorazione dei capelli è uno dei fattori che concorre al look complessivo per una donna. C’è chi sceglie di lasciarli al naturale, chi fin da giovanissima decide di tingerli e chi lo fa solo alla comparsa dei capelli bianchi. Ma c’è un dettaglio da non trascurare: un colore, così come un taglio, può aiutare le over 60 a mostrare un aspetto più giovane. Ma non è semplice come potrebbe apparire perché le tendenze di anno in anno cambiano, e un look giovanile significa anche stare al passo con i tempi.

Come colorare capelli bianchi o grigi

Come riporta il sito di Martha Stewart, i capelli grigi o bianchi sono tali perché hanno meno pigmento, sono più resistenti e ruvidi e potrebbero portare all’assorbimento incompleto di una tintura per capelli: per questa ragione, si ritiene che è più difficile che una tinta tenga su una chioma bianca o grigia, anche se la questione può cambiare da donna a donna. Per esempio, se mai in precedenza nella vita si sono avuti i capelli colorati, tingerli una volta che imbiancano sarà un po’ più semplice rispetto a chi è ricorsa alle tinture negli anni.

Ciò a cui si deve prestare attenzione è però la “manutenzione”. È infatti fondamentale curare i capelli affinché la tinta sia durevole e brillante e spesso capelli grigi e bianchi perdono in idratazione, per cui l’applicazione di maschere idratanti è sempre ottimale, così come utilizzare un balsamo aiuta a districare con maggiore delicatezza la capigliatura.

Come colorare i capelli bianchi in modo naturale

Le colorazioni naturali dei capelli si avvalgono dell’utilizzo di erbe e parti di piante che tingono, come il più celebre henné, ma anche caffè, cacao, salvia, camomilla e altri. Ma per colorazione naturale non si intende solo questo: c’è infatti chi opta per uno stile che sia a metà strada tra passato e futuro, una nuance che, tra le tendenze del 2025, viene chiamata comunemente Blended Grey Transition, e che è quella portata con orgoglio dall’attrice Sarah Jessica Parker. Blended Grey Transition significa che i capelli colorati e quelli grigi convivono sulla stessa testa, mescolati in maniera assolutamente naturale (ma un bravo parrucchiere ci ha messo ovviamente la mano).

Quale colore di capelli ringiovanisce

Non c’è una regola valida per tutte e soprattutto la questione è opinabile: di solito ci si orienta verso tinte morbide come per esempio quella tendenza del 2025 che prende il nome di Mocha Mousse, e che è un castano non troppo scuro ma neppure chiaro, vicino al colore del caffè. Poi, in base al proprio incarnato, ci sono diverse variabili da tenere presente: ci sono donne che restano fedeli al colore naturale della propria capigliatura o, quanto meno, alla colorazione che hanno indossato tutta la vita. Chi saprebbe immaginare Catherine Deneuve senza il suo tipico biondo o Sharon Stone senza le sue radici sfumate (che tra l'altro sono di gran moda)?

Che colore di capelli a 70 anni

Mano a mano che gli anni passano, ci si potrebbe orientare verso una tintura più chiara come molte donne fanno, optando per i capelli biondi o comunque color castano chiaro.

Anche in questo caso non è detto, non solo perché potrebbe non essere una scelta adatta al proprio incarnato, ma anche perché ci si potrebbe guardare allo specchio senza riconoscersi. C’è per esempio chi, tra le vip, ha preferito scurire lievemente la propria nuance naturale, come l’attrice Susan Sarandon, che è passata da un rame chiaro al rame scuro che porta orgogliosamente da anni.