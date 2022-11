I migliori orologi per over 60

Conoscere l'ora non è stato mai così facile e immediato, tutto merito delle proposte Amazon in fatto di orologi dedicati agli over 60. Accessori eleganti ma al contempo super tecnologici da indossare facilmente, perfetti per un look casual ma indispensabili per semplificare la quotidianità. Non solo per leggere l'orario, ma anche per attivare una telefonata in caso di emergenza, anche con GPS incorporato.

Modelli con numeri e lettere grandi, molto leggibili, oppure con lettura vocale e per questo perfetti per chi ha difficoltà di vista. Una certezza anche in caso di caduta e per monitorare le condizioni di salute di casa. Sicuramente una certezza e un punto fermo per le persone con difficoltà cognitive, mnemoniche o di movimento. Scopriamo i migliori modelli in vendita su Amazon.

One button phone

Si indossa comodamente al polso e svolge la doppia funzione di orologio ma anche di telefono, è One button phone perfetto per chi è poco pratico di tasti e tecnologia. L'orologio vanta un design lineare e una funzionalità immediata, semplice, anche per le persone con difficoltà fisiche e con capacità cognitive limitate. Per attivare la chiamata basta schiacciare semplicemente un pulsante, che metterà la persona in contatto con il numero di riferimento, che sia un familiare o il numero del pronto intervento. Attiva al contempo la posizione GPS, una funzione utile per individuare il proprietario dell'orologio, sia da parte dei parenti che dagli operatori o anche per localizzare una persona con difficoltà mnemoniche o di movimento. Facile da utilizzare, vanta un'ottima leggibilità, oltre a varie funzioni come la misurazione della pressione. Scopri il prodotto in vendita su Amazon.

Orologio parlante

Un articolo molto utile per persone over ma anche per chi ha problemi di leggibilità o è non vedente, è l'orologio vocale prodotto da MAUJOY. Il tasto incorporato annuncia sia l'ora che la data, facile da utilizzare e da programmare anche grazie al comodo manuale di istruzioni, oltre al menu vocale per le impostazioni. L'orario è perfettamente leggibile per questo è indicato per le persone anziane con capacità visive limtate. Scopri il prodotto in vendita su Amazon.

Orologio Beghelli salvavita

Un ottimo orologio salvavita che offre la possibilità di effettuare chiamate di emergenza, e inviare notifiche SMS verso più numeri simultaneamente, fino a 9. Attivando anche il collegamento con il Centro Salvalavita Beghelli attivo 24 ore su 24, in grado di visualizzare la posizione grazie al localizzatore GPS compreso nell'orologio. Il sensore di caduta allerta in caso di necessità tramite un'attivazione di richiesta di soccorso automatica. Un articolo funzionale che offre sicurezza, in particolare alle persone over che possono vivere con maggiore serenità il quotidiano. L'articolo contempla anche la funzion "Ricorda Eventi" utile per visite mediche e come promemoria. Scopri il prodotto in vendita su Amazon.

CPR Guardian bracciale

Prodotto da ‎CPR Global Tech ecco il bracciale salvavita CPR Guardian III con sensore di caduta e invio allarme, che si potrà disattivare rispondendo al quesito posto dal bracciale stesso. Dotato di pulsate SOS con attivazione chiamata fino a 5 numeri preimpostati, oltre che di funzione GPS per la localizzazione, il bracciale permette anche di effettuare e ricevere chiamate vocali senza la necessità di un telefono cellulare. Comprende anche la funzione di cardiofrequenzimetro, monitoraggio della temperatura, è un articolo di grande supporto e di utilizzo immediato. Scopri il prodotto in vendita su Amazon.

Bias&Belief smartwatch

Un bracciale e orologio tecnologicamente avanzato, Bias&Belief è uno smartwatch indicato per le persone che necessitano di maggiore cura e attenzioni. Comprensivo di posizionamento GPS, è in grado di misurare la temperatura corporea, la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, oltre a contare i passi effettuati durante la giornata. È presente un monitoraggio vocale remoto e un tasto SOS con funzione anti-smarrimento, che si preme facilmente e che attiva una chiamata di emergenza e allarme. Lo stesso si attiva nel caso i limiti di movimento impostati vengano superati, così da verificare la posizione di chi lo indossa in caso di bisogno. Completano il tutto la possibilità di effettuare chiamate bidirezionali, ma anche geo-scherma, scatto di foto e chat vocale. Scopri il prodotto in vendita su Amazon.