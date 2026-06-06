I tagli perfetti per l’estate delle over 50 che valorizzano i capelli bianchi

Decidere di non tingere i capelli oggi non è più un atto rivoluzionario, ma la normalità. Molte donne, stanche di essere “schiave” della colorazione mensile, preferiscono lasciare che lo scorrere del tempo accarezzi con naturalezza la propria chioma.

I capelli bianchi non sono solo pratici, ma donano un’aria elegante e ricercata, a patto però di scegliere il giusto taglio. Quale momento migliore dell’estate, dunque, per donare una nuova grinta al proprio look?

Cosa si deve valutare prima di tagliare i capelli

I tagli estivi per capelli bianchi hanno la capacità di offrire corpo e movimento alla chioma. Tuttavia, per ottenere un effetto armonico, è necessario affidarsi a mani esperte e tenere conto di tre punti fondamentali:

Considerare la forma del viso: che sia ovale, tondo o squadrato, il taglio ideale deve equilibrare i volumi ed esaltare i punti di forza del volto

Considerare la texture dei capelli: scalature, frange e lunghezze devono sempre adattarsi alla texture dei capelli. Un taglio, infatti, appare differente a seconda che la chioma sia liscia, riccia o mossa

Valutare la gestione: il taglio perfetto tiene conto di due fattori importanti, ovvero la manualità personale e la capacità di gestione quotidiana. Se non si è esperte o se il tempo scarseggia, è imprescindibile optare per soluzioni rapide ma chic.

Il bob, l’evergreen per non sbagliare

Il bob o caschetto è un taglio intramontabile che non passa mai di moda. Le over 50 con capelli bianchi possono beneficiare del suo effetto “liftante” naturale.

Il segreto per non appesantire il volto è optare per linee morbide e leggere scalature. Sono invece da evitare le linee troppo geometriche.

Il bob, con le giuste attenzioni, si adatta a tutte le forme del volto e texture dei capelli. In particolare dona volume alle chiome fini e piatte. Lo si può asciugare mosso o liscio a seconda dell’effetto che si desidera ottenere.

La manutenzione, infine, è molto semplice. Per mantenerne la forma, necessita di un ritocco periodico dal parrucchiere, generalmente ogni uno o due mesi.

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Capelli lunghi sì, ma con qualche accortezza

Le donne che decidono di non tingere più i capelli spesso credono, erroneamente, che debbano rinunciare alla lunghezza. La chioma bianca e oltre le spalle non invecchia se si adottano degli accorgimenti.

Innanzitutto è bene evitare i tagli pari e scegliere, invece, scalature che creano movimento, alleggeriscono la chioma e la rendono dinamica.

Frangia sì o frangia no? Per non indurire troppo i lineamenti la soluzione migliore è scegliere quella a tendina che apre lo sguardo, incornicia il viso delicatamente e mimetizza le rughe sulla fronte.

Il pixie cut, per un look grintoso

Pixie cut e capelli bianchi? Non c’è scelta migliore per chi ama un taglio corto e d’impatto. Adatto sia ai capelli fini che a quelli doppi, il pixie dona grinta e personalità a chi lo porta.

Il temuto effetto “funghetto” si scongiura optando per la versione moderna. Più lungo e sfilato sulla parte superiore, ringiovanisce mettendo in risalto gli zigomi e lo sguardo.

Dimentica la spazzola: il pixie cut si asciuga al naturale e poi si modella con mousse volumizzanti e lacche di ultima generazione che non sporcano la chioma e contribuiscono a mantenere il look desiderato.

Come prendersi cura dei capelli bianchi

Indipendentemente dalla lunghezza che si sceglie, i capelli bianchi necessitano di cure e attenzioni speciali perché anche il taglio più innovativo perde la sua bellezza se la chioma è spenta e danneggiata.

Poiché il capello bianco è privo di melanina, appare più ispido e duro. Per garantirne la morbidezza, ad ogni shampoo va usato un balsamo districante anche senza risciacquo e, una volta a settimana, è bene fare una maschera nutriente.

La detersione deve essere effettuata conche contengono pigmenti blu o viola in grado di neutralizzare il naturale ingiallimento dei capelli e di preservare la luminosità della chioma.