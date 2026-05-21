Capelli bianchi, una nuova ricerca suggerisce di assumere semi di sesamo per contrastarli: consumo e benefici

I semi di sesamo neri sono un superfood prezioso che contrasta la comparsa dei capelli bianchi o grigi.

A sostenerlo è uno studio scientifico recente pubblicato quest’anno dal titolo Natural products and their derivatives as candidate treatments for hair greying che ha messo in evidenza il potere degli antiossidanti contenuti in questo tipo di semi.

Come agiscono i semi di sesamo sui capelli bianchi

Gli estratti di sesamo agiscono sulle cellule staminali del follicolo pilifero contrastando gli effetti dei radicali liberi e dello stress ossidativo. Rispetto ai semi di sesamo bianchi che sono più comuni e conosciuti quelli neri contengono più sostanze antiossidanti che agiscono positivamente sulla melanogenesi. Quest’ultima è quel processo naturale che permette alle cellule dell'epidermide e del follicolo pilifero di produrre melanina che determina nel caso dei capelli proprio il loro colore naturale.

A cosa servono i semi di sesamo nero

Nella medicina tradizionale cinese i semi di sesamo sono da millenni associati al mantenimento dei capelli scuri e in salute. Questi granelli piccoli si ricavano da una pianta erbacea chiamata Sesamum indicum appartenente alla famiglia delle Pedaliaceae. Hanno un sapore intenso e in cucina sono versatili. Molto utilizzati nelle ricette di cucina asiatica in particolare indiana e cinese. Si utilizzano anche in determinati piatti tipici della cucina africana.

Sono fonte di proteine e preziosi sali minerali come ferro, potassio, manganese, fosforo e rame. Contengono vitamina B ed E, omega 3 e omega 6 che svolgono una potente azione antinfiammatoria. Il loro contenuto elevato di zinco è fondamentale per la salute dei capelli.

Tutti i benefici dei semi di sesamo nero

Vi segnaliamo i principali benefici di questi semi:

- contrastano l’osteoporosi: sono ricchi di calcio che consente di rendere l’apparato scheletrico più forte e in salute. Consigliati soprattutto nel periodo della menopausa;

- supporto per il sistema cognitivo: il loro contenuto di vitamina B è fondamentale per contrastare i periodi di stress psicofisico che si verifica soprattutto nel periodo del cambio stagionale. Utili per supportare concentrazione, memoria e livello di attenzione soprattutto nel periodo di maggiore impegno nello studio e nel lavoro;

- regolarizzano l’attività dell’intestino: apportano all’organismo fibre utili per disintossicare l’organismo da scorie e tossine in eccesso. Prevengono stipsi e stitichezza cronica;

- alleati della salute del cuore: il loro contenuto di grassi insaturi è funzionale per abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, responsabile di malattie cardiocircolatorie come infarto, aterosclerosi e ictus. Regolarizzano efficacemente la pressione arteriosa

- rinforzano il sistema immunitario: ricchi di sali minerali che sostengono le difese immunitarie potenziandole per contrastare al meglio l’attacco di virus e batteri nocivi.





Come prevenire i capelli bianchi con i semi di sesamo

I semi di sesamo rendono i capelli più folti e lucenti : basta il consumo di un cucchiaio di semi di sesamo al giorno per tre mesi per prevenire i capelli grigi o bianchi perché fonte di aminoacidi che agiscono sui follicoli prevenendo lo stress ossidativo.

Come utilizzare i semi di sesamo nero in cucina

Rispetto ai semi bianchi il loro sapore è più forte e consistente. possono essere aggiunti allo yogurt greco o ai frullati o smoothies a colazione per un apporto maggiore di proteine soprattutto dopo i 50 anni. Ingrediente salutare all’interno di insalate di riso e di pasta o macedonie di frutta.

Possono essere aggiunti nella preparazione di pesce e carne in particolare per lache diventa così più croccante. Perfetti neglidi pane, pizza, pancake, grissini e biscotti.