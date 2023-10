Influenza e over 60, gli alimenti da evitare

Ascolta ora: "Influenza e over 60, gli alimenti da evitare"

L’autunno è iniziato e l’influenza torna a colpire. Tosse, mal di gola, mal di testa, malessere, dolori ossei e muscolari diffusi, febbre e secrezioni dal naso sono in sintomi che possono riguardare chiunque, grandi e piccini.

Oltre alle terapie mediche, anche l’alimentazione può aiutare. Accanto a cibi che possono sostenere al meglio l’organismo se assunti, vi sono alimenti che danno una mano se, al contrario, non vengono ingeriti.

Che cos’è l’influenza

L’influenza è una malattia che compare in maniera improvvisa e rapida. I virus influenzali colpiscono le vie aeree, quindi il naso, la gola e i polmoni.

La patologia è molto contagiosa: essa infatti si trasmette attraverso la saliva o le goccioline di muco. Uno starnuto o un colpo di tosse sono in grado di far passare il malanno da una persona all’altra. Anche chiacchierare stando troppo vicino ad un malato o contaminare le mani con le secrezioni del soggetto colpito dal virus possono trasmettere la patologia.

Secondo i dati del Ministero della Sanità, tra i soggetti che possono sviluppare casi importanti o complicanze vi sono le persone che hanno più di 65 anni e coloro che sono affetti da condizioni di rischio, tra cui ad esempio il diabete o le malattie cardiovascolari.

Il vaccino è una delle armi da utilizzare per contrastare la malattia.

L’importanza dell’alimentazione, che cosa non mangiare

Come detto, vi sono alimenti alleati della salute (quelli ricchi di vitamina C ad esempio) ed altri che invece è bene evitare di assumere in caso di influenza. Sono da evitare:

I cibi fritti , troppo elaborati , conditi e ricchi di grassi. Patatine fritte, hamburger, fritture di pesce, solo per citare alcuni piatti, non aiutano la digestione, anzi, rallentano il processo digestivo . Oltre al malessere generale che porta la malattia, se si opta per questo tipo di pietanze il senso di pesantezza e di spossatezza aumenterà. In caso di sintomi influenzali invece la parola d’ordine è leggerezza;

, troppo , conditi e ricchi di grassi. Patatine fritte, hamburger, fritture di pesce, solo per citare alcuni piatti, non aiutano la digestione, anzi, rallentano il processo . Oltre al malessere generale che porta la malattia, se si opta per questo tipo di pietanze il senso di e di spossatezza aumenterà. In caso di sintomi influenzali invece la parola d’ordine è leggerezza; dolci e cibi e bevande troppo zuccherati . In generale consumare eccessive quantità di zucchero non fa bene all’organismo. E il discorso è tanto più vero quando non si sta bene. Quando si viene colpiti dalla patologia è meglio fare a meno di merendine e bevande gassate ricche di zucchero. Anche in questo caso è il processo digestivo a non venire tutelato. Se si ha voglia di qualcosa di dolce, si può sempre optare per la frutta fresca o secca;

. In generale consumare eccessive quantità di zucchero non fa bene all’organismo. E il discorso è tanto più vero quando non si sta bene. Quando si viene colpiti dalla patologia è meglio fare a meno di e bevande gassate ricche di zucchero. Anche in questo caso è il processo digestivo a non venire tutelato. Se si ha voglia di qualcosa di dolce, si può sempre optare per la fresca o secca; gli snack salati. Attenzione anche a patatine nel sacchetto o simili. Oltre a non essere indicati di per sé, essendo secchi e croccanti potrebbero irritare gole già arrossate;

salati. Attenzione anche a patatine nel sacchetto o simili. Oltre a non essere indicati di per sé, essendo secchi e croccanti potrebbero irritare già arrossate; l’ alcol . Gli alcolici sono vasocostrittori (aumentando così il senso di freddo quando si alza la febbre) e possono interferire con alcuni farmaci quindi devono essere lasciati da parte;

. Gli alcolici sono vasocostrittori (aumentando così il senso di freddo quando si alza la febbre) e possono interferire con alcuni farmaci quindi devono essere lasciati da parte; da evitare infine è anche il digiuno. Il corpo ha bisogno di forze e di essere idratato per cui è consigliabile cercare di mangiare e bere qualcosa.

