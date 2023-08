Iris Apfel compie 102 anni: 5 lezioni di stile (e di longevità)

“ Mi rifiuto di diventare una vecchia bacucca; mi sono autoproclamata l'Adolescente Più Attempata del Mondo e ho intenzione di continuare così ”. Scrisse così Iris Apfel nella sua autobiografia “Icona per caso. Riflessioni di una star della terza età”: l’imprenditrice e interior designer (oltre che influencer over) compie oggi 102 anni e lo fa con un aggiornamento sul suo seguitissimo profilo Instagram, imbracciando un bicchiere di vino rosso alla vigilia del suo compleanno, e scrivendo “ Un brindisi a base di vino rosso per me e per voi. Ultima notte prima dei 102! ”.

Classe 1921, Apfel è nata e cresciuta in una famiglia ebrea, i Barrel, nei sobborghi di New York - ma la madre era di origine russa. Il padre era un produttore di specchi e la madre proprietaria di una boutique: forse è proprio nell’infanzia che è nato il suo spiccato senso dello stile, arricchito sicuramente dagli studi all’Università di New York prima e all’Università del Wisconsin-Madison poi.

Sono stati diversi gli incarichi ricoperti nella sua vita: dalla cura delle case di attori come Greta Garbo e Montgomery Clift, alla personalizzazione della Casa Bianca durante la presidenza di diversi politici, da Harry Truman a Bill Clinton. Apfel è ancora oggi una personalità presente su moltissimi tappeti rossi, richiama i fotografi come una luce le falene grazie al suo stile eccessivo, fatto di piume di struzzo, grandi bracciali etnici e naturalmente i suoi iconici occhiali con la montatura rotonda e fuori misura. Ha naturalmente ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, ed è perfino diventata una Barbie. Ma quali sono le sue lezioni imprescindibili di stile e non solo?

More is More (and Less is Bore)

Questo è praticamente il suo motto: tradotto in italiano il senso suona più o meno come “ Di più è meglio (e di meno è noia) ”. È una sorta di opposizione al “L ess is more ” - una sorta di elogio della semplicità partorito da Coco Chanel. No, la semplicità non è un’opzione neppure lontana per Iris Apfel: nei suoi eccessi di stile c’è una profonda autoironia, e forse quelle lenti così grandi le servono per guardare il mondo in un modo che dovrebbe essere d’ispirazione per tutti.

“ Il segreto dell’amore è più grande del segreto della morte ”

Non è una sua citazione ma viene dalla Salomé di Oscar Wilde: è innegabile che questo concetto però sia stato fatto proprio da Iris Apfel. L’artista è infatti stata sposata per 67 anni - dal 1948 al 2015, quando è rimasta vedova - con lo stesso uomo, l’architetto e imprenditore tessile Carl Apfel. Non sono solo stati innamorati tutta la vita ma hanno anche intrecciato le loro carriere creative, e il loro amore va oltre la morte di lui: ancora oggi sui propri profili social, Apfel parla del marito con estremo romanticismo.

Lo stile come forma d’arte al di là del denaro

Iris Apfel è una donna ricca che ha lavorato tanto per esserlo. Ma nelle sue parole lo stile non è una questione economica ma un fatto di istinto personale: o lo si possiede o non lo si possiede, non c’è niente che possa comprarlo. Una delle sue citazioni celebri è infatti: “ La moda puoi comprarla, ma lo stile lo possiedi. La chiave dello stile è imparare chi sei, il che richiede anni. Non esiste una road map per lo stile. Riguarda l'espressione di sé e, soprattutto, l’atteggiamento ”.

Impegnarsi a ogni età in nuove sfide

Diciamo che questa lezione di Apfel è supportata anche da teorie scientifiche: molti medici ritengono infatti che per mantenere la mente giovane ci si debba impegnare in sempre nuove attività, come apprendere una nuova lingua o imparare a preparare una nuova delizia culinaria. Per questo Iris Apfel ha detto una volta: “ Se non impari costantemente, non cresci e appassisci. Troppe persone appassiscono. Certo, diventa un po' più difficile quando si invecchia, ma nuove esperienze e nuove sfide ti mantengono fresco ”.

La vita è un dono bellissimo