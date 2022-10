Over, gli influencer fashion da seguire a 60 anni

Non solo millennial e giovanissimi, anche la categoria senior può contare su una vasta proposta di influencer di moda e di stile, veri e propri esempi di vita a 360 gradi. Noti anche come Instagrans possono essere persone comuni che vantano un buon numero di followers, grazie a un modo di comunicare accattivante e semplice. Oppure propri personaggi noti, parte integrante del mondo over e icone di stile, moda ma anche di vita in grado di suggerire soluzioni utili per il quotidiano. Sfruttando una delle piattaforme social più utilizzate, Instagram, immediata e diretta grazie alla possibilità di pubblicare foto e immagini corredate da scritte, frasi e hasthag. Ecco quelli più amati.

Influencer fashion, di cosa si tratta

Influncer, un termine molto recente e figlio del mondo social, che negli anni è diventato di uso comune. Solitamente sono persone note, o meno note, in grado di influenzare le decisione di acquisto dei followers attraverso le immagini che pubblicano, collaborando con aziende e brand di moda, indossando capi o accessori, attivando una circolarità economica dove il fine ultimo è la vendita. Chiara Ferragni è un esempio positivo di questa pratica, e un'imprenditrice valida e di grande successo. Ma anche la silver generation può vantare un buon numero di influencer over, come già accennato, in grado di influire sui gusti delle community di sostenitori dettando il loro stile.

Iris Apfel

Classe 1921 Iris Apfel è una vera icona di stile e di vita, ancora molto attiva e presente sui social network più amati ma anche agli eventi di moda e d'arte. Il suo motto è More is More & Less is a Bore , all'insegna dell'eccesso e dell'esagerazione ma sempre con stile. Ha collaborato con molte riviste di moda, ma è anche designer e imprenditrice tessile con il marito. Ancora oggi una vera musa ispiratrice grazie al suo look volutamente eclettico, con bracciali e collane esagerate e occhiali dalla montatura maxi. Donna ironica e divertente è molto amata e seguita, i suoi look sono fonte di ispirazione continua come il suo stile di vita. Vero esempio di bon ton perché l'età è solo un dettaglio.

Irvin Randle

Insegnante americano e successivamente modello, Ivin Randle sfoggia con classe i suoi quasi 61 anni e un profilo IG seguitissimo. L'uomo è diventato famoso grazie alle immagini del suo profilo social, dove appariva sempre vestito in modo elegante e fashion. Corpo scolpito e allenato, atteggiamento sicuro e di classe, caratteristiche che hanno contribuito a renderlo famoso, complici alcuni scatti divenuti virali. Questo gli ha fruttato una serie di collaborazioni come modello over e il soprannome social di Mr. StealYourGrandma.

Lyn Slater

Affascinante e spiritosa, Lyn Slater è diventata una modella over per puro caso. L'ex insegnante e assistente sociale, da sempre appassionata di moda e outfit eleganti, era stata scambiata per una fashion influencer mentre sorseggiava un caffè con un collega. Vestita con classe la donna si stava rilassando in un bar, proprio durante la fashion week di New York catturando l'attenzione di media e fotografi. L'amico l'aveva così ribattezzata icona accidentale, accidental icon, divenuto ben presto il nome del suo blog. Da sempre alla ricerca di outfit innovativi per la categoria senior la donna è diventata ben presto un'amata influencer, seguendo anche corsi di moda e stile. Questo le ha fruttato collaborazioni e contratti nel mondo del fashion, ma anche un numero crescente di seguaci di ogni età.

Bonpon511

Sono diventati fashion influencer per caso, semplicemente mescolando pochi ma utili ingredienti: un matrimonio di lunga data, la voglia di coordinare i colori e tessuti dei loro outfit giornalieri e la necessità di rivendicare il grigio della capigliatura. Il tutto pubblicato con grazia su Istagram, ecco il segreto della seguitissima coppia nipponica sposata dal 1980 che adora rivendicare la forza dell'amore attraverso immagini fashion. Ma anche rappresentazione della devozione reciproca e della possibilità di mostrarsi fashion anche con abiti semplici ma ben coordinati.