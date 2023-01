Dalle Isole Cook all'Egitto: consigli over sulle mete di viaggio più amate per il 2022

Dove si sono recati maggiormente i turisti nel 2022? Le mete di viaggio più gettonate sono quelle segnalate per l’anno appena trascorso da Lonely Planet e sono per lo più esotiche, dal punto di vista italiano: sono state scelte in base al beni naturali e culturali presenti, i piatti tipici, le tradizioni interessanti, la ricchezza e l’offerta in termini di strutture ricettive. I viaggiatori sono di tutte le età, ma questo tipo di turismo è particolarmente indicato per gli over 60. Perché? La risposta è nelle caratteristiche di questi territori e nelle attività che è possibile compiervi. Si va dal sole e mare (ma anche saune e terme laddove facesse freddo), attività all'aria aperta come passeggiate, trekking e birdwatching, e sicuramente tanta cultura, tout court e a tavola da scoprire.

Isole Cook

Sono molto lontane le Isole Cook dall’Italia, ma può essere molto interessante andarci quando nell’emisfero boreale è inverno, perché invece lì è estate. Le attività che si possono fare nelle Isole Cook sono infatti sport acquatici, snorkeling e naturalmente prendere il sole, oltre che visitare i ristoranti tipici con i piatti tradizionali, che consistono per lo più specialità di mare, come l’ika mata, che è pesce crudo marinato nel latte di cocco e nel succo di lime.

Norvegia

Una delle ragioni per cui le persone hanno visitato la Norvegia è sicuramente l’aurora boreale, visibile nell’area di Tromsø, città in cui si può godere anche del sole di mezzanotte. La Norvegia è celebre per i suoi panorami mozzafiato naturali, dai fiordi alle spiagge bianche: questi paesaggi rappresentano un repertorio faunistico incredibile, dove poter osservare gli animali nel loro habitat naturale. Una delle attività più amate da svolgere qui? Il bird watching, per esempio.

Mauritius

Chi pensa alle Mauritius pensa alle spiagge, ma sarebbe un po’ riduttivo pensare a queste favolose isole solo per queste ragioni. Vi si possono visitare infatti i templi con la più suggestiva arte Tamil, oppure andare al Museo di Scienza Naturale di Port Louis, al Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanical Gardens, o al Black River Gorges National Park. Trekking, cultura e natura la fanno da padrone in queste terre, regalando una vacanza indimenticabile.

Belize

Il Belize si trova nei Caraibi e quindi beneficia di tutte le attività che sono comuni in questa zona. Questo equivale a visite alle rovine Maya, come quelle di Altun Ha, snorkeling guidati nella barriera corallina, sport acquatici e naturalmente abbuffate di pesce incredibili. Da queste parti l’ecosostenibilità è presa in gran considerazione e questo si traduce nel fatto che vengono rispettati i fermi biologici per la pesca, quindi in base alle stagioni i frutti di mare che si potrebbero trovare nel piatto sono davvero notevoli per dimensioni e gusto.

Slovenia

Finalmente una meta a un tiro di schioppo dall’Italia: la Slovenia è proprio a due passi, appena oltre Trieste, con le sue bellezze naturali da offrire ai turisti. Tra valli, gole, grotte carsiche e spiagge, non si può fare a meno di recarsi ad ammirare il castello di Predjama, dove fu girato Game of Thrones. Se la si visita in inverno, sono immancabili le piste da sci e le strutture per gli sport invernali, oltre che saune e terme.

Anguilla

Ancora Caraibi. Ad Anguilla la grande attrazione sono le spiagge di sabbia bianchissima, con delle calette isolate in cui godersi il mare e il sole in tutta tranquillità. Tuttavia, per chi ama osservare gli animali nel proprio habitat, esistono qui diversi parchi marini in cui effettuare escursioni subacquee, naturalmente guidate e in tutta sicurezza.

Oman

Anche nell’Oman c’è tanta cultura esotica da scoprire, a partire dalla capitale Muscat, in cui ammirare l’architettura esterna dell’Al Alam Palace, ovvero il palazzo del sultano. Ma i luoghi più interessanti riguardano la natura incontaminata, come il Bimmah Silk-hole, che è una sorta di laghetto calcareo le cui acque (balneabili) sono di un intenso verde, oppure il Pink lake, in cui l'acqua è rosa per via della presenza di un'alga.

Nepal

Le architetture del Nepal sono altrettanto interessanti, come il Tempio di Swayambhu: sono presenti 300 scalini, ma alla fine dell’erta il panorama è davvero mozzafiato. Non mancano laghi, parchi nazionali e attività all’aria aperta più disparate, a partire dalle lunghe passeggiate sui monti e dal trekking.

Malawi

Molti conoscono il Malawi come terra in via di sviluppo: la cantante Madonna è molto affezionata a questa nazione, che ha dato i natali ad alcuni dei suoi figli, e che oggi è al centro di molte sue attività benefiche. Tuttavia il Malawi è un Paese straordinario dal punto di vista turistico: ci si può dedicare a safari fotografici, visitare laghi e riserve naturali, oltre che le piantagioni di the.

Egitto

L’Egitto, il Paese delle piramidi e della Sfinge non ha certo bisogno di presentazioni dal punto di vista della storia e della cultura. Tuttavia, per chi ama il relax e la buona cucina, non mancano i resort di lusso con tutti i comfort e i piatti tipici, come l’hawawshi, uno street food composto da una pita che avvolge carne e verdure speziati, o il ful medames, che consiste in una purea di fave con uova e aromi vari.