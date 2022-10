Lingua rossa negli anziani: cause e rimedi

La lingua rossa negli anziani può essere la spia di diverse patologie, tuttavia dietro questo disturbo possono celarsi diverse cause più o meno gravi.

La maggior parte delle volte, infatti, la lingua rossa è la spia di altre problematiche che hanno tra i sintomi proprio l’alterazione della superficie linguale, che assume una colorazione più intensa e che può caratterizzarsi per la comparsa di fessure, punti rossi e altre manifestazioni visibili a occhio nudo.

Rivolgersi al proprio medico è certamente la strada giusta da percorrere per indagare le cause della lingua arrossata, anche al fine di valutare eventuali conseguenze legate all’assunzione prolungata di farmaci.

Cause della lingua rossa negli anziani

A notare un arrossamento della lingua possono essere le persone di tutte le età, bambini e anziani compresi. Molte delle cause non dipendono dagli anni, soprattutto se legate ad eventi traumatici come una scottatura.

Negli anziani, in particolare, la lingua rossa può comparire come conseguenza dello sfregamento causato da una protesi dentale o da un dente lesionato che necessita di cure dentistiche, oppure da un’allergia alimentare che può essere risolta escludendo dalla dieta l’alimento responsabile di causare arrossamento.

Se l’arrossamento consiste nella comparsa di puntini rossi, inoltre, è importante escludere reazioni allergiche alimentari o da contatto, così come possibili intossicazioni causate da farmaci e perfino alcune malattie esantematiche, come la scarlattina che provoca la cosiddetta “lingua a fragola” e legata all’infezione da Streptococco Beta Emolitico di gruppo A.

La lista delle principali cause della lingua rossa comprende:

carenze nutrizionali legate all’assunzione di alcuni nutrienti essenziali, come vitamine e minerali;

legate all’assunzione di alcuni nutrienti essenziali, come vitamine e minerali; terapie farmacologiche che alterano la flora batterica;

protesi dentarie o lesioni dentali;

malattie esantematiche;

infiammazione della lingua chiamata glossite.

Cos’è la glossite alla lingua

La glossite è un’infiammazione della lingua in grado di generare gonfiore, bruciore e fastidio che si estende a tutto il cavo orale. La lingua, in particolare, appare liscia e arrossata a causa della temporanea scomparsa delle papille gustative, un fenomeno che può comparire all’improvviso in caso di glossite acuta oppure permanere nel tempo in caso di glossite cronica.

Le cause della glossite includono l’abuso di alcolici e di tabacco, ma anche l’assunzione prolungata di alcuni tipi di medicinali così come alcuni deficit nutrizionali.

Nel caso in cui l’arrossamento non coinvolga tutta la lingua, inoltre, si parla solitamente di lingua a carta geografica: tra i fattori di rischio compaiono alcune patologie come l’asma, il diabete la psoriasi, l’anemia.

Come curare la lingua rossa

Come accennato sopra, in caso di arrossamento o bruciore alla lingua è sempre preferibile consultarsi con il medico, soprattutto se si soffre di qualche patologia e se si assumono farmaci a cadenza regolare. Per lenire il fastidio, tuttavia, è anche possibile impostare alcune buone abitudini e curare l’alimentazione, anche adottando specifici rimedi naturali: