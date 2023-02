Over e maculopatia: l’importanza degli antiossidanti

La maculopatia senile è una malattia che interessa la macula, ovvero, la parte centrale della retina. Generalmente insorge dopo i 60 anni e si manifesta con un progressiva riduzione del campo visivo. Vi sono dei trattamenti in grado contrastarne la progressione ma studi recenti hanno dimostrato che gli antiossidanti svolgono una importantissima azione protettiva e preventiva.

Cos’è la maculopatia e quali sono le cause

La degenerazione maculare senile (il nome scientifico della patologia) è la causa più diffusa di perdita della vista legata all’invecchiamento. In Italia, ne soffrono circa due milioni di persone over, sia uomini che donne.

Come già accennato, si tratta di una malattia che colpisce la macula: la porzione di retina (quella centrale) più vulnerabile agli stimoli luminosi. Possiamo distinguere due tipi di maculopatie: "secca" ed "essudativa". La prima si presenta con delle lesioni maculari chiamate drusen che, col tempo, possono riassorbirsi. La seconda, invece, prevede anche la formazione di vasi al di sotto la retina.

Fatta eccezione per la forma ereditaria, tra i fattori di rischio della maculopatia senile ci sono:

fumo;

ipertensione arteriosa;

eccessiva esposizione alla luce;

colesterolemia (colesterolo alto ndr);

diabete;

dieta ricca di grassi;

obesità.

Altre possibili cause possono essere la sclerosi dei vasi sotto la retina, l’accumulo di lipidi e alcune alterazioni del metabolismo dello strato di cellule sottoretiniche.

Sintomi e diagnosi

Generalmente la maculopatia senile insorge in modo graduale. Va da sé che, se i campanelli d’allarme vengono trascurati può degenerare. Al punto da diventare invalidante anche solo per svolgere delle semplici attività di routine, come leggere, guardare la tv o guidare.

In linea di massima, i sintomi più comuni sono:

riduzione della vista centrale;

sfuocamento delle parole durante la lettura;

riduzione del campo visivo;

formazione di un’area scura al centro del campo visivo;

distorsione delle linee dritte.

Le maculopatie possono essere diagnosticate solo ed esclusivamente mediante una visita specialistica. In primis con un esame del fondo oculare e poi, laddove fosse necessario, il medico deciderà di procedere con esami strumentali, quali la tomografia ottica a luce coerente (OCT) e l’angiografia retinica.

L’importanza degli ossidanti

Nonostante l’impegno dei ricercatori non esiste ancora una cura in grado di contrastare efficacemente la degenerazione maculare senile. I pazienti che ne sono affetti vengono sottoposti a delle iniezioni intravitreali di farmaci che agiscono in modo da scongiurare la formazione di nuovi vasi. Per quanto invasivo, non si tratta di una soluzione dolorosa né ha conseguenze sulla salute generale del paziente.

Quanto alla prevenzione, numerosi studi hanno dimostrato che una dieta ricca di antiossidanti protegge la vista da eventuali degenerazioni oculari. La luteina, ad esempio, concorre alla formazione dei cosiddetti "pigmenti maculari", ovvero, filtri che schermano la macula dalle radiazioni nocive della luce. Secondo gli esperti bisognerebbe assumerne circa 6 mg al giorno, più o meno una porzione da 50 grammi di spinaci. Non solo.

Nella dieta non dovrebbero mai mancare altri importantissimi antiossidanti quali:

vitamina E;

vitamina C;

licopene;

selenio;

coenzima Q10.

Anche i minerali, come il rame e lo zinco, svolgono un’importante azione protettiva per la vista. Il consiglio è quello di consumare porzioni moderate di pesce, frutta e verdura cotta. Infine, anche il tè verde è un ottimo alleato per la salute della vista.