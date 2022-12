Make-up per Capodanno: consigli per le over 60

Il make-up per Capodanno svolge un ruolo fondamentale, a prescindere dall’outfit indossato e dal look che si sceglie per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Per le over 60 puntare su un trucco d’effetto senza esagerare nella quantità di prodotti è sempre la strada più giusta da percorrere, curando in modo particolare la scelta dei colori e la stesura della base che deve durare diverse ore, ricorrendo solo a piccoli ritocchi.

Dal fondotinta agli ombretti, dal blush al rossetto: ogni prodotto di make-up è destinato a una parte specifica del viso ma deve accordarsi perfettamente con tutto il resto, creando un insieme armonico e privo di eccessi. Per la notte di San Silvestro, tuttavia, è concesso qualche azzardo in più per ottenere un trucco elegante con un tocco di glamour, senza trascurare le tendenze del momento.

Creare una base viso duratura

Fondotinta e correttore sono i prodotti indispensabili per creare una base viso destinata a durare per tutta la serata. Meglio preferire prodotti liquidi ma dalla texture leggera e non troppo coprente, completando il make-up con un velo di cipria da tamponare solo nelle zone maggiormente esposte all’effetto lucido, come fronte e mento.

Ancora prima di stendere il make-up, inoltre, è fondamentale usare una crema idratante e un primer adatto al proprio tipo di pelle. Per il cenone di Capodanno, infine, un tocco di illuminante è proprio quello che serve per creare particolari punti luce sugli zigomi.

Ombretti e eyeliner

Gli occhi sono sempre protagonisti del make-up di Capodanno, tuttavia è sempre preferibile non abbondare nella quantità di matita oppure di ombretto da applicare sulle palpebre. Meglio sottolineare i lineamenti con un eyeliner a punta sottile, stendendo fino a due ombretti di tonalità diverse in modo da sfumare alla perfezione. Le più audaci possono applicare qualche glitter sull’angolo esterno di ciascun occhio, ma il prodotto che non deve mai mancare è certamente il mascara.

Sopracciglia perfette

Valorizzare lo sguardo significa anche curare al meglio il trucco delle sopracciglia, da delineare in modo impeccabile utilizzando una matita ad hoc e un fissante specifico che può essere trasparente o colorato. I trend del momento prevedono sopracciglia abbastanza naturali e pettinate verso l’alto, ma l’essenziale è evitare di stravolgerne completamente la linea naturale cercando di seguire i lineamenti del viso.

Colore e idratazione sulle labbra

Le labbra colorate e lucide sono sempre un must per il Capodanno, tuttavia prima di scegliere il colore e la texture del rossetto è sempre importante assicurarsi di garantirsi un’ottima idratazione. In caso contrario, infatti, il prodotto applicato rischia di mettere in evidenza imperfezioni, screpolature o discromie.

È possibile scegliere tra un balsamo colorato, un rossetto liquido e resistente oppure un semplice gloss da riapplicare all’occorrenza durante la serata. Sebbene il rosso sia il colore protagonista della notte del 31 dicembre, un trucco elegante e raffinato si realizza anche stendendo un lipstick nude o caratterizzato da una tonalità naturale che si adatta al proprio incarnato. Le tendenze make-up del momento, infine, prevedono l’uso di una matita leggermente più scura del rossetto per delineare il contorno delle labbra.