Moda: 10 capi must-have per le donne over 60

Quali sono i capi must-have che non devono mancare nel guardaroba delle donne over 60? Abiti, gonne, pantaloni, soprabiti, maglioni e magliette: non sempre è facile scegliere. La moda cambia e, due volte all’anno, vengono individuate dagli stilisti le tendenze di stagione. Ma il classico non passa mai di moda: tutte conservano dei capi intramontabili, adatti in ogni occasione. Inoltre, accanto ai capi base, possono essere indossati dei particolari accessori per personalizzare l'outfit.





Per un look casual

Blusa in colori solidi

Una blusa da indossare durante il giorno in diverse attività è sicuramente uno di questi capi essenziali. La scelta del tessuto dipende da quello che una donna preferisce, mentre per quanto riguarda il colore è meglio optare per una tinta unita, pescando tra le sfumature in tendenza oppure a ciò che sta meglio in relazione ai propri capelli o al proprio incarnato.

Pantaloni a palazzo

Insieme alla blusa non possono mancare dei pantaloni a palazzo, semplici e chic ma anche casual. Vanno bene sia in tinta unita, come una classica colorazione nera, che in combinazioni fantasia, in primis il principe di Galles o il pied de poule.

Trench

Anche il trench è un capo classico. Benché si tratti di un modello ben definito, esistono diverse interpretazioni per questo tipo di soprabito, con piccole o grandi differenze tra loro. Per orientarsi è preferibile seguire la propria fisicità: una forma esile è perfetta con un trench a balze, mentre per un fisico a mela o a clessidra è consigliato un taglio che abbia le pinces sui fianchi.

Dolcevita

Che si tratti di una maglietta o un maglione, lo scollo a dolcevita deve essere sempre presente nel guardaroba, ricordando però come questo taglio sia più adatto a un décolleté minuto anziché prosperoso.

Jeans regular

Un paio di jeans regular e a vita alta sono sempre adatti a tutte le situazioni. L’importante è che si tratti proprio di un modello base, senza schiariture, senza strappi, toppe, strass o ricami. Possono essere indossati con un outfit che comprenda alcuni degli altri capi citati in questo elenco, come una blusa in tinta unita e un trench.

Per un look elegante

Cappotto lungo

Perfetto con gli abiti lunghi, con le gonne al ginocchio ma anche con i pantaloni, il cappotto lungo è imprescindibile nelle serate importanti. È bene sceglierlo in tinta unita e in colori scuri, come il nero, il blu, il verde scuro o il marrone: si tratta di sfumature che periodicamente ritornano tra le tendenze della moda e, inoltre, sono facili da abbinare nel proprio look.

Tailleur scuro

Per le cene d’affari, tra le opzioni da prendere in considerazione c’è il completo scuro dal taglio maschile, magari in tessuto gessato. Il tailleur coordinato è un must-have intramontabile, ma ha anche una prescrizione. Vanno bene pantaloni eleganti e blazer con il medesimo stile, ma niente cravatta, poiché troppo anni ’80.

Gonna longuette

Per quanto riguarda le gonne, una longuette a metà polpaccio è sempre un passe-partout. In questo caso vanno bene anche le fantasie, come piccoli fiori, pois o anche i disegni cravatta. Righe e fantasie scozzesi, anche vichy, possono andare altrettanto bene, ma solo per un look casual.

Camicia bianca

Impossibile non averne almeno una, che possa star bene con gonne, pantaloni e soprabiti. La camicia bianca può essere semplice, plissettata, incrociata, con il fiocco al collo, può essere abbottonata completamente o si possono lasciare i primi bottoni aperti. Oltre a essere versatile, questa camicia si presta alle interpretazioni personali di chi la indossa, grazie all'utilizzo di alcuni accessori. Ma senza esagerare: il troppo stride.

Blazer

Oltre al completo coordinato, un blazer spezzato, svincolato dallo stile della zona bottom, è un’ancora di salvezza specialmente in primavera o autunno. Si indossa con pantaloni o gonne non coordinate e viene utilizzato come soprabito leggero.