Moda: i colori di fine autunno 2021 per le over 60

Quali sono i colori moda perfetti per fine autunno 2021? Sebbene non tutte seguano le tendenze, la moda individua delle gradazioni ideali per ogni stagione, dei colori poi replicati da stilisti, marchi e franchise.

C’è chi la considererà una questione di omologazione, ma in realtà è anche divertente cambiare tinte preferite più volte all'anno. Questo è vero a ogni età, in particolare per le over 60 che, inseguendo eleganza e stile, rinnovano il guardaroba cercando di essere sempre chic.





50mila sfumature di verde

Il verde in tutte le sue sfumature - bottiglia, mela, menta, acido e così via - è praticamente un must per le over 60 nell’autunno 2021. Molti stilisti si sono sbizzarriti non solo nell’adottare abiti e accessori a tinta unica, ma anche a pensare a fantasie di verdi a contrasto, in particolare chiaro-scuri tra sfondo e pattern, con quest’ultimo che spesso ritrae le foglie, come quelle cadute dagli alberi. E inoltre i designer si sono concentrati su abbinamenti inediti, come quello, da sempre abbastanza vituperato, tra verde e giallo.

Colori neutri no, con eccezioni

La stagione fredda 2021/2022 è quella del grande stop al nero e ai grigi, e ai colori neutri in generale, ma con delle interessanti eccezioni. I grigi, per esempio, si trovano mai assoluti ma mescolati ad altri colori, ottenendo le tinte del petrolio, dell'ottanio, del rosa antico. E poi non tutti i colori che solitamente vengono considerati neutri sono stati snobbati dagli stilisti: il marrone, con le sue sfumature più chiare fino al sabbia e al cammello, ma anche il panna, sono stati utilizzati per i modelli più vari. Il che torna utile soprattutto a chi ha i capelli chiari o chiarissimi, perché questi toni si sposano perfettamente con la propria pettinatura.

Blu per tutte le occasioni

La sfumature di blu non sono validissime e utilizzate solo per il denim, ma anche per tutti gli altri tessuti, dalla seta al georgette fino alla flanella e al pannolenci (quest'ultimo per le giacche due-tre bottoni e doppiopetto). Il blu è sempre uno dei colori più eleganti e chic e non se ne ha mai abbastanza nel proprio guardaroba personale. E probabilmente lo si ritroverà nelle tendenze di tutti i prossimi anni a venire. L'importante, in questo caso, è eccedere: che il blu sia decisamente acceso, anzi addirittura elettrico.

Il rosso non solo a Natale

Di solito si è portate a considerare il rosso il colore del Natale oppure della passione per qualche serata speciale. Invece, nel guardaroba autunnale 2021 fanno capolino diversi capi e accessori per i quali è stato scelto il rosso, come i cappotti e le scarpe, ma anche gonne, maglioni, abiti, completi. È un modo per far emergere a tutte le età la propria personalità, la propria ironia, il proprio essere speciale con un colore che tende a esprimere un carattere e un'interiorità effervescente.

Il lilla come paradigma di femminilità

Accanto a varie sfumature di rosa, che gli stilisti hanno scelto anche nel 2021 per raccontare visivamente la femminilità, anche le tonalità del viola sono tornate in auge, in particolare nelle sfumature più chiare, come il malva e il lilla. Si tratta di tinte estremamente dolci ma che al tempo stesso presentano una spiccata personalità, soprattutto e indossate a contrasto con colori più forti - tanto che viene rinnovato anche l'abbinamento con il verde o con il blu.