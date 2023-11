Natale: sconti Black Friday su alberi e accessori

Il Black Friday è arrivato e come ogni anno rappresenta l’occasione perfetta per pensare agli addobbi natalizi. Grazie alle offerte Black Friday di Amazon, infatti, è possibile sbizzarrirsi con lo shopping dedicato agli accessori e alle decorazioni per rendere la casa accogliente e festosa.

Dal tradizionale albero di Natale fino ai simpatici calendari dell’avvento, dalle candele profumate alle decorazioni per la tavola delle feste. In occasione della ricorrenza più amata la casa si veste a festa e si riempie di luci, colori e profumi speciali.

Come decorare la casa per Natale: idee e consigli

Gli addobbi natalizi rendono la casa più calda e ospitale, creando un’atmosfera di festa che favorisce il buonumore. A prescindere dallo spazio a disposizione, la scelta delle decorazioni deve andare incontro alle preferenze individuali e grazie alla vasta selezione di addobbi e accessori acquistabile su Amazon non è difficile trovare le soluzioni più adatte alla tipologia di arredamento.

Per realizzare decori natalizi di sicuro effetto, inoltre, non occorre esagerare con le decorazioni, puntando invece su alcuni elementi indispensabili che rappresentano veri e propri must-have:

l’albero di Natale, accessorio immancabile da valorizzare al meglio, con la possibilità di scegliere tra la versione più tradizionale o tra le varianti originali, come quella innevata o colorata;

la ghirlanda di Natale da attaccare sulla porta, un simbolo intramontabile;

da attaccare sulla porta, un simbolo intramontabile; le candele profumate , utili per scaldare l’atmosfera e dare un tocco di colore;

, utili per scaldare l’atmosfera e dare un tocco di colore; i segnaposto per la tavola, perfetti per i pranzi e le cene dei giorni di festa;

per la tavola, perfetti per i pranzi e le cene dei giorni di festa; i calendari dell’avvento, sia in versione “golosa” sia personalizzabili nel contenuto, per accontentare i piccoli di casa e non solo;

i set di piatti a tema natalizio, ideali per diversificare la tavola durante tutto il periodo di festa.

Tutti i prodotti descritti qui di seguito, reperibili in offerta su Amazon per il Black Friday 2023, rappresentano ottime scelte d’acquisto e soddisfano molteplici esigenze.

Addobbi e accessori natalizi in offerta per il Black Friday

Albero di Natale innevato Costway

Per chi preferisce un albero di Natale diverso dal solito, l’albero di Natale Costway è certamente da prendere in considerazione. Alto 180 cm e dal design forma “slim” e slanciato, ha numerosi rami ma occupa uno spazio limitato adattandosi a ogni angolo della casa.

La base di ferro assicura molta stabilità e durata nel tempo. Le foglie innevate, inoltre, creano una suggestiva atmosfera invernale perfetta per le feste. Punti di forza dell’albero Costway sono la facilità di chiusura e la presenza di cerniere che permettono un montaggio veloce e sicuro.

Compralo in offerta su Amazon

Albero di Natale Yaheetech

Alto ben 210 cm e dotato di 1.446 rami in PVC di ottima qualità, l’albero di Natale Yaheetech è molto realistico e decorativo. Il design versatile permette di collocarlo sia all’interno sia all’esterno, mentre il supporto pieghevole rende facile e veloce il montaggio e lo smontaggio.

È un albero artificiale molto rigoglioso ma anche stabile e robusto, caratteristiche sempre molto apprezzate.

Compralo in offerta su Amazon

Livaia calendario dell'avvento da riempire

Perfetto per i bambini ma anche per gli adulti, il calendario dell’avvento Livaia da riempire è l’occasione perfetta per dare sfogo alla fantasia e creare 24 piccole sorprese, una per ogni giorno dal primo dicembre fino a Natale.

È caratterizzato dalla presenza di 24 piccole scatole a forma di casette di Natale, da assemblare, riempire e chiudere usando lo spago e gli adesivi in dotazione che riportano il numero corrispondente.

Compralo in offerta su Amazon

Yankee Candle candela profumata al biscotto di Natale

Cosa c’è di meglio del profumo dei biscotti per creare un’atmosfera natalizia di sicuro effetto? Con la candela Yankee Candle profumata al biscotto di Natale ottenere questo obiettivo diventa facile e divertente.

La candela, inserita nella classica giara di vetro con coperchio per preservare e contenere la fragranza, ha una durata che varia da 110 a 150 ore.

Compralo in offerta su Amazon

Set da colazione per 2 Villeroy & Boch

Anche la colazione nel periodo natalizio può diventare speciale, soprattutto se la tavola è addobbata con un set a tema come quello creato da Villeroy & Boch.

Ideale per due persone, il set Villeroy & Boch è composto da due tazze alte, due ciotole basse e due piattini. È anche un’ottima idea regalo.

Compralo in offerta su Amazon

Calendario dell’avvento prestige Venchi

Venchi ha realizzato un calendario dell’avvento a forma di libro con una selezione prestige di cioccolatini assortiti, inseriti all’interno di 24 cassettini creati ad hoc.

Appartiene alla collezione di Natale in edizione limitata firmata dall'artista Andrew Bannecker. I cassettini, inoltre, possono comporre fino a 4 grafiche natalizie diverse.

Compralo in offerta su Amazon

*Articolo sponsorizzato Amazon*

Altri articoli sulle migliori offerte per i Black Friday 2023