Ossa degli over, cosa fare per mantenerle in salute

Anche le ossa, come tutto il resto del corpo, invecchiano con l’avanzare dell’età e diventano più fragili. La conseguenza è l’aumento del rischio di fratture.

L’osteoporosi, ad esempio, malattia per cui le ossa sono indebolite a causa della diminuzione della loro densità, è molto diffusa ed è tra le principali cause di fratture negli over.

Per mantenere in salute l'apparato scheletrico e per prevenire problematiche ad esso connesse ci sono preziose abitudini da mettere in atto.

Una sana alimentazione

Una dieta sana ed equilibrata è alleata della salute. Vi sono poi cibi particolarmente amici delle ossa. Si tratta degli alimenti ricchi di calcio. Quest’ultimo è il minerale maggiormente presente nell’organismo ed è concentrato al 99% proprio nelle ossa. Tale elemento è essenziale per il corretto sviluppo dei denti e dello scheletro.

Sulla tavola dunque non possono mancare il latte e i suoi derivati, i formaggi, lo yogurt, ma anche il pesce, i molluschi, i legumi, la frutta, la verdura (in particolare quelle a foglia verde scuro). Vi sono anche alimenti contenenti la vitamina D, che aiuta il calcio ad essere assorbito: tra questi vi sono il fegato, il pesce azzurro (come sardine e alici), il tuorlo d’uovo e i funghi.

Da evitare invece sono l’abuso di alcol, il fumo e un consumo eccessivo di sale perché quest’ultimo favorisce l’eliminazione del calcio attraverso le urine.

Il sole amico delle ossa

Prendere il sole, spalmandosi una buona crema solare per proteggere la pelle, è importantissimo. La vitamina D è strettamente connessa alla pelle esposta alla luce solare. Il sole infatti innesca un circolo virtuoso perché aumenta la produzione di vitamina D e quest’ultima permette al calcio di essere assorbito in modo maggiore dal nostro organismo. Di conseguenza le ossa ne trarranno grande giovamento.

L’esercizio fisico

L’attività motoria regolare è fondamentale per il benessere generale, ma in particolare aiuta a preservare la massa ossea e quella muscolare, che sostiene lo scheletro. La camminata veloce, la bicicletta, la corsa sono alcune delle tante attività che si possono praticare per stare bene e migliorare la mineralizzazione ossea.

Lo sport permette inoltre di tenere sotto controllo il peso: infatti è importante, per la salute delle ossa, evitare sia il sovrappeso e l’obesità, sia, dall’altra parte, l’eccessiva magrezza.