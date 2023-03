Over, quali sport praticare

Lo sport è un'utile valvola di sfogo contro lo stress ma anche una valida scelta per preservare il benessere delle articolazioni e dell'organismo. In particolare per arginare l'avanzare del tempo e la voglia di abbandonarsi alla sedentarietà casalinga. Gli over ne sanno qualcosa, perché sono in grado di appassionarsi sempre a nuove attività sportive e pratiche differenti perfette per tonificare il corpo e liberare la mente.

Del resto abbracciare uno stile di vita fin troppo placido, privo di movimento, può accelerare l'invecchiamento fisico e cellulare. Mentre l'attività sportiva aiuta a perdere peso, migliora il benessere del cuore e della pressione sanguigna diminuendo anche i livelli di stress e di colesterolo. Senza dimenticare che praticare sport preserva l'operatività delle articolazioni, tenendo in allenamento sia la struttura scheletrica che i muscoli, che risultano più tonici e forti. Ciò che conta è scegliere lo sport pià adatto alle singole necessità, tenendo conto della propria condizione fisica, puntando a migliorarla con il supporto anche di un personal trainer.

Over e sport, perché fa bene

Praticare sport è molto importante per il benessere dell'organismo, perché ne limita o rallenta la fase legata all'invecchiamento: un'azione mirata sulle cellule staminali muscolari che, con il tempo, tendono a diminuire e che con lo sport vengono sollecitate a rigenerarsi. Basta davvero poco per agevolare una buona condizione di salute, un'ora e mezza a settimana di attività sportiva per prevenire malattie croniche rallentando l'avanzare del tempo. Praticare fitness, anche se blandamente, migliora la forza e l'equilibrio personale, ma anche la salute dell'apparato respiratorio: migliora l'irrorazione dei tessuti e l'ossigenazione, oltre a risultare un toccasana per la salute del cuore stesso. A beneficiarne è anche lo stesso scheletro che risulta più forte grazie al movimento costante, con un aumento della densità ossea, oltre che i muscoli che appaiono più forti e tonici. Non bisogna dimenticare inoltre l'effetto positivo sul cervello che risulta maggiormente irrorato, con un funzionamento migliore e in favore di nuovi contatti sinaptici.

Quali gli sport più indicati e appassionanti

Le attività ginniche più adatte per la categoria over, sono quelle da praticare in scioltezza e con maggiore facilità, così da inserire il fitness nella routine quotidiana e settimanale. Vediamole insieme.