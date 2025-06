Over 50, gli errori da non fare quando si sceglie l'outfit per una cerimonia d’estate

Ascolta ora 00:00 00:00

Le cerimonie d'estate sono la croce e la delizia di moltissimi invitati. Da un lato si è felici per il traguardo che i propri amici o parenti stanno raggiungendo: che si tratti di un matrimonio o di un battesimo, di una festa di laurea oppure un'alta promozione cambia poco. Perché dall'altro lato si sarà sempre dilaniati nel dubbio: l'outfit da scegliere è quello corretto o si rischia di incorrere in una gaffe di stile? Per questa ragione ci sono i consigli e questi sono tutti dedicati alle over 50 che non vogliono rinunciare a essere chic in ogni occasione.

Niente bianco (ma solo per i matrimoni)

È inevitabile: il bianco ha tutto il gusto dell’estate. Il bianco è sempre elegante, luminoso, in una parola bello. Ma non può essere indossato in qualunque cerimonia. In particolare non può essere indossato a un matrimonio se non si è la sposa. Questa non è propriamente una regola di stile, ma quasi una forma di rispetto per la sposa nel suo il giorno più bello. A meno che non sia proprio stata la sposa a decidere per tutti gli ospiti, sia maschi che femmine, il total white come dress code (per esempio per un matrimonio in spiaggia). Un’altra possibilità è che l'abito scelto dall'ospite per la cerimonia non sia totalmente bianco: sono accettabili infatti gli abiti ricamati con nuance accese e fondo bianco, oppure con una fantasia sempre dal fondo bianco e disegni optical coloratissimi.

Divieto di tartan e animalier

Le fantasie ammesse in una cerimonia sono: le righe, i fiori, i pois. Sono invece vietati il tartan e l'animalier, il primo perché troppo casual, il secondo perché troppo aggressivo, anche in quei periodi in cui torna di tendenza e lo si può vedere in tutte le vetrine e tutti i negozi online. Sostanzialmente tartan e animalier sono sconsigliati in una cerimonia estiva perché sarebbero stridenti rispetto alla solennità del momento.

Il rodaggio delle scarpe

Più che è un consiglio di outfit, questo è un consiglio di buon senso. Di per sé le scarpe nuove sono sempre un po' scomode, perché devono adattarsi al piede: questo significa che è importante indossarle un'oretta al giorno per una settimana prima della cerimonia, affinché i piedi si abituino. Le cerimonie durano a lungo, in particolare d'estate, per cui è importante scegliere scarpe comode, con dei tacchi non troppo alti e ben equilibrati, ma nel caso si voglia privilegiare l'estetica sulla comodità, vale la pena portare in borsa un paio di ballerine pieghevoli di ricambio, senza dimenticare che per un matrimonio sull'erba o in spiaggia va benissimo stare scalze a un certo punto.

Occhio alle lunghezze

La consuetudine prevede che per una cerimonia di giorno l'abito da indossare non sia lungo, mentre l'abito lungo è quasi un dovere se la cerimonia si svolge di sera. In realtà non si tratta di una regola, e quindi ciò che si sceglie dovrebbe essere per lo più connesso al modo migliore in cui l'ospite si vede allo specchio. Un abito midi, con una gonna al polpaccio, è una scelta vincente in molti casi.

Un tocco con gli accessori

Gli accessori sono importantissimi per l'outfit da cerimonia. Accanto alla classica borsa clutch (niente tracolle quindi), non bisogna trascurare ad esempio i gioielli: devono essere pochi e importanti, possibilmente abbinati tra loro. Indossare troppi gioielli può risultare fuori luogo, eccessivo.

La giusta temperatura

D'estate fa caldo, è una realtà con cui bisogna fare i conti. Questo significa che l'outfit deve essere adeguato alla temperatura in cui la cerimonia si svolgerà. Non si tratta soltanto di bretelle o maniche e abito lungo o abito corto, si tratta di scegliere adeguatamente la stoffa e perfino il colore in alcuni casi.

Le scelte migliori sono sempre, poiché rispettivamente tessuti traspiranti e leggeri, mentre tutto ciò che è sintetico inevitabilmente è associato con sudore grondante. E, a proposito di sudore, è bene evitare che l'abito sia di una sfumatura di, perché gli aloni in corrispondenza delle ascelle risultano molto più evidenti rispetto ad altri colori.