Over 60, ecco i 7 cibi che è meglio evitare per il benessere del proprio corpo

Un'alimentazione sana è la prima regola per agevolare una vita longeva e piena di benessere, un accorgimento importante dopo i 60 anni. Il cibo svolge un ruolo fondamentale per la salute del corpo e della mente: ecco perché è importante selezionare quello più ricco di nutrienti ed evitare una serie di prodotti considerati dannosi, difficili da digerire e assimilare, e che non sono in grado di produrre energia per l'organismo.

Nonostante molti over 60 possano vantare capacità digestive invidiabili, alcuni alimenti sono da ridurre o proprio da accantonare. Il metabolismo rallenta, l'organismo richiede un minor apporto calorico in favore di uno stile alimentare e di vita più sano. Ma quali sono i cibi che è meglio evitare? Ecco 7 esempi.

Cibi fritti e grassi

Nonostante possano risultare molto golosi i cibi fritti devono essere fortemente ridotti nella dieta, al pari degli alimenti troppo grassi come i formaggi stagionati, il burro, i latticini ad alto contenuto di grassi. Tutti questi alimenti possono intaccare la salute favorendo un accumolo di grasso corporeo difficile da smaltire oltre ad incidere sulla circolazione e il benessere del cuore.

Zucchero

Lo zucchero è un alimento molto presente nel quotidiano sia come dolcificante che come prodotto aggiunto, ad esempio all'interno di succhi, merendine, dolci, pane bianco, bevande gasate e molto altro. Un eccesso di zucchero nel corpo può aiutare la comparsa di alcune patologie come il diabete. Inoltre assumere troppo zucchero o anche dolcificanti artificiali, può incidere sulle capacità cerebrali, favorendo uno stato infiammatorio e aumentando il rischio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, agevolando anche ansia, depressione, riduzione delle capacità menomiche e cognitive.

Cibi raffinati

I prodotti industriali troppo elaborati e raffinati ma anche i cibi pronti come il pane bianco, la pasta e il riso bianco, sono tutti alimenti da moderare, ridurre o eliminare. Aumentano i livelli di zucchero nel sangue, risultano meno nutrienti e possono favorire l'obesità, le malattie cardiovascolari, e anche il rischio di sviluppare l'Alzheimer o la demenza senile.

Alcolici

Un consumo occasionale può rientrare all'interno di un menu salutare ma è l'abuso che incide sul benessere del corpo, in particolare sulle funzioni del cervello, perché l'eccesso può intaccare le capacità delle cellule cerebrali influendo negativamente sulle capacità mnemoniche e sulla concentrazione.

Carni rosse

La carne rossa è un alimento da limitare: nonostante sia una fonte proteica è anche ricca di grassi saturi responsabili del declino cognitivo. Inoltre assumerne in quantità elevate può favorire problematiche di tipo cardiaco e anche l'ictus. Un discorso simile è bene estenderlo ad altre fonti proteiche considerate eccessivamente caloriche e grasse, quali gli insaccati.

Sale

La moderazione è la regola principale e per quanto riguarda il sale è importante dosarne la presenza o sostituirlo con erbe aromatiche e spezie evitando quelle troppo piccanti. Il sale aumenta la pressione con ricadute sul benessere del cuore, della circolazione e dello stesso cervello.

Caffeina

È uno stimolante naturale, al pari del tè, ed è presente in molte bevande energetiche, favorisce una maggiore reattività del corpo e del cervello ma con un aumento dello stress personale. Troppo caffè non fa bene alla salute del cuore, per questo è importante limitarlo o sostituirlo con bevande meno impattanti.

Over 60, cosa è meglio mangiare

Per favorire una vita lunga e sana è bene abbracciare uno stile più equilibrato, ideale per garantire benessere anche al cervello. A partire dalla dieta che dovrà contemplare cibi nutrienti e sani come frutta e verdura di stagione, cereali meglio se integrali, grassi benefici come l'olio d'oliva, la frutta secca e i pesci azzurri ricchi di Omega-3. Da integrare nella dieta anche latticini magri, proteine magre e leggere, e alimenti che svolgono una valida azione antiossidante, come ad esempio frutti di bosco, agrumi, tutte le crucifere più amate. Fondamentale l'idratazione, che può essere a base di acqua ma anche spremute fresche e tisane. Da non dimenticare il sano movimento quotidiano: anche la semplice passeggiata con il cane può aiutare l'organismo a rimanere in forma.