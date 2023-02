Over, tutti i benefici dell'art therapy

Particolarmente interessante e stimolo per la creatività, l'art theraphy è un toccasana per la salute dei senior che amano mettersi alla prova con tutte le tecniche che riguardano il mondo dell'arte. Una soluzione perfetta a ogni età, ideale per gli over che amano le arti comunicative più note quali pittura, disegno o scultura, così da tenere in allenamento costante la fantasia personale. Una forma di espressione che affonda le sue radici nel passato, sin dalla Preistoria quando incisioni e graffiti erano una via di comunicazione quotidiana. Scopriamo cos'è l'art therapy, i suoi benefici e dove praticarla.

Art therapy, di cosa si tratta

Nota anche come arte terapia, è una metodologia terapeutica atta a favorire una forma di comunicazione non verbale attraverso l'uso della pittura, della scultura o del disegno, ma anche della danza, teatro, fotografia e musica. Nata per supportare il recupero dei reduci di guerra, vittime di esperienza traumatizzanti, oggi viene utilizzata in diversi campi per agevolare la salute sia fisica che mentale. Grazie alla possibilità di esprimere la propria creatività ma anche le fantasie, i pensieri e le sensazioni interiori. È una tecnica molto utilizzata in particolare per chi soffre di depressione oppure ha subito traumi emotivi di grande impatto. Un dialogo che non richiede le parole ma che permette uno sfogo personale, per una migliore condizione fisica e psicologica, oltre che mnemonica.

Un aiuto in più anche per i senior che amano mettersi sempre in gioco, che adorano confrontarsi con tutto ciò che riguarda il mondo dell'arte e dell'espressività. La pratica viene affrontata all'interno di spazi specifici o laboratori spesso molto luminosi e ariosi, dove il senso di costrizione è nullo e l'interazione è fluida agevolata dall'arte stessa. Tra le più note:

arte e creatività , che si esprime attraverso l'impiego della pittura, delle paste modellabili, della creta, dei colori;

, che si esprime attraverso l'impiego della pittura, delle paste modellabili, della creta, dei colori; musicoterapia , sonorità, canzoni e molto altro non solo pratica ma anche ascolto per esternare le proprie emozioni e sensazioni interiori;

, sonorità, canzoni e molto altro non solo pratica ma anche ascolto per esternare le proprie emozioni e sensazioni interiori; teatroterapia , la comunicazione attraverso la recitazione e l'interpretazione di ruoli differenti dal vissuto personale;

, la comunicazione attraverso la recitazione e l'interpretazione di ruoli differenti dal vissuto personale; attività ludiche , i classici giochi di sempre che riportano all'infanzia e che possono favorire una lenta ma accurata ricerca del proprio essere;

, i classici giochi di sempre che riportano all'infanzia e che possono favorire una lenta ma accurata ricerca del proprio essere; danza, permette al corpo di esprimersi, liberarsi dai vincoli e sfogarsi.

Art therapy, benefici principali per la salute dei senior

Come anticipato l'impiego dell'arteterapia è un toccasana per la salute dei senior, per il benessere psicofisico, da mettere in atto per stimolare sia la socializzazione che le capacità mnemoniche. Oltre alla possibilità di sviluppare la concentrazione, la manualità e la serenità interiore. Spostare l'attenzione su una di queste pratiche è un vero toccasana perché costringe a concentrarsi di più, rendendo le connessioni mentali maggiormente rapide. Favorendo l'espressività personale, sia verbale che non verbale, in particolare nei soggetti che faticano a interagire o parlare. Migliorando al contempo anche l'umore, riducendo lo stress e arginando gli stati depressivi, in favore di una migliore interazione sociale con il gruppo stesso.

L'art theraphy spinge verso l'introspezione personale, ad analizzare le sensazioni che agitano l'animo e ad affrontare malumori e momenti di down esistenziale. Il tutto proiettato verso un livello migliore di serenità, di salute fisica, oltre che di una più fluida motricità data dal costante movimento messo in atto dlla modellazione di creta, paste modellabili o dall'uso dei pennelli. La pratica è molto utilizzata anche nei pazienti vittime di demenza o Alzheimer, tanto da stimolare la memoria e anche i ricordi. L'art theraphy è fortmente utilizzata nelle case e residenze per anziani, ma anche nei laboratori o centri creativi di zona facilmente raggiungibili.