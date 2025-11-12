Pantaloni bianchi, idee per indossarli anche in inverno

I pantaloni bianchi sono una tendenza degna di stile per questo autunno – inverno 2025/2026.

Indossare il colore bianco nella stagione più fredda e uggiosa è un segno di grande personalità. È da assolutamente sfatare che questo colore sia solo da sfoggiare durante la stagione estiva. È invece un alleato anche in autunno perché consente di giocare molto con i contrasti tra colori freddi e colori caldi e si può mescolare a tessuti morbidi e consistenti.

I tessuti più utilizzati per i pantaloni bianchi nella stagione più fredda sono l’écru, la lana, il velluto e anche il denim. Le nuance del bianco spaziano dal bianco panna al crema e beige chiaro. Facilmente abbinabili sia per i look casual da sfoggiare da mattina a sera che per quelli più eleganti dedicati alle occasioni speciali.

Perfetta e degna di stile è anche la versione “total white” che però deve rispettare rigorosamente la regola del gioco delle sfumature. L’ideale è infatti mescolare il color panna all’avorio per poi passare al crema o al bianco latte in un vero mix trendy e che non passa assolutamente inosservato. Scopriamo insieme cinque abbinamenti a cui ispirarsi.

Con il cappotto bianco extra lungo e le decolleté

Abbinato ad un cappotto lungo della nuance leggermente più chiara o al contrario più scura che consente di creare un contrasto cromatico degno di stile. Le due nuance di bianco donano un effetto luminoso e sofisticato perfetto per donne con personalità.

Con cardigan e sneakers

Per questo abbinamento l’ideale è optare per un jeans in denim bianco in modello baggy dal taglio oversize che si porta con disinvoltura sia per un look casual che per uno elegante. Si abbina con facilità ad un cardigan colorato che portato sbottonato è una valida alternativa alla giacca nelle mattine soleggiate autunnali che lascia intravedere una t- shirt con stampa. Ai piedi sneakers da basket colorate.

Con blazer in pelle e ballerine

Il modello sartoriale è perfetto per le occasioni formali, per l’ufficio e anche la sera per una cena romantica. Si abbina al blazer in pelle color cammello, icona di stile negli Anni novanta e tornato in auge quest’anno e reinterpretato in chiave moderna. Le ballerine marroni competano il look per un tocco rilassato e non formale che conquista tutti.

Con lo scoat coat e gli stivali aderenti

Il pantalone bianco acquista un’allure contemporanea abbinato allo scoat coat che si caratterizza per la sciarpa incorporata che diventa un accessorio trendy e avvolgente per ripararsi dal freddo.

Il modello midi di questo capospalla lascia intravedere un modello di pantaloni bianchi skinny che slancia la silhuette e aderisce come una seconda pelle alle gambe donando un tocco sensuale. Il tutto è abbinato ad un paio di stivali aderenti color cuoio o cammello in pelle o camoscio, adatti per ottenere un effetto slouchy.