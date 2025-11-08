Scoaf coat, il cappotto con sciarpa incorporata. 5 look trendy da mattina a sera

Se si desidera un cappotto che concilia l’eleganza con il bisogno di sentirsi avvolti e al caldo, lo scoaf coat è l’ideale.

È il cappotto con la sciarpa incorporata che è tornato di tendenza quest’anno. È un modello chic che ha il pregio di avvolgere interamente la figura nelle giornate più uggiose e fredde dell’autunno- inverno 2025/2026.

Lo si trova in versione monocromatica in diverse varianti di tessuto morbido che spaziano dalla lana bouclé al cashmere pregiato. La sua sciarpa incorporata è un dettaglio glam che permette di giocare con lo styling. Protegge dal vento gelido. Può essere utilizzata come un’avvolgente mantella.

È un capospalla che può essere indossato in qualsiasi momento della giornata. Si abbina facilmente sia ai look casual che a quelli più eleganti, adatti per le occasioni formali o speciali. Scopriamo 5 look trendy che vi convinceranno a scegliere questo capo per riscaldarvi in qualsiasi momento, da mattina a sera.

Con i pantaloni sartoriali e le decolleté

Un look adatto per andare in ufficio che trasuda personalità e versatilità. I pantaloni dal taglio sartoriale scendono morbidi e con una certa eleganza che non passa assolutamente inosservata. Ai piedi non possono mancare i tacchi alti grazie a stivaletti o decolletè.

Con i jeans e gli stivali aderenti

L’ideale per questo look è il modello di jeans skinny indossato sotto ad uno scoaf coat dal taglio corto che lascia intravedere le gambe che vengono slanciate e messe in evidenza grazie al loro taglio che slancia efficacemente la figura. A completare questo look in pieno street style sono gli stivali aderenti che permettono di mettere il jeans all’interno dello stivale.

Con l’abito in maglia e gli stivali da biker

Un altro look amato dalle estimatrici dello street style. L’abito in maglia si intravede dallo scoaf coat. La nuance ideale è simile a quella del cappotto, magari più chiara o scura o, una in contrasto con essa. Un look che può essere sfoggiato sia la mattina che la sera e anche per un appuntamento speciale. A completarlo stivaletti da biker che gli conferiscono un’anima grintosa e rigorosamente rock.

Con la gonna lunga e i texani

Dal fascino romantico e boho-chic, questo look trasuda femminilità e dinamismo. La gonna lunga scende sino alle caviglie. Ottimo il tessuti in velluto lucido. Per questo abbinamento va bene sia lo scoaf coat dal taglio corto che quello lungo in cachemere o lana bouclé con texani con tacco medio.

Con gonna midi e ballerine

Un outfit passepartout per donne dinamiche e da sfoggiare a qualsiasi età.