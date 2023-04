Uova di Pasqua: le migliori in offerta Venchi per tutti i gusti

Come si fa a scegliere l’uovo di Pasqua ideale? È una questione molto più difficile di quella che si creda, data l’offerta presente nel commercio al dettaglio e online. Si dovrebbe prima stabilire se l’uovo di cioccolato in questione sia destinato alla propria famiglia o sia un regalo: nel primo caso basta procedere secondo le proprie preferenze e quelle dei propri cari (in particolare bambini), nel secondo si bisogna pensare a ciò che potrebbe piacere alla persona che riceve il regalo.

Nel marasma delle uova di Pasqua esistono e persistono delle eccellenze, spesso tutte italiane, che realizzano prodotti grandiosi, gustosi e di grande qualità. Una delle aziende a farlo è Venchi, che è stata fondata in Piemonte nel 1878 e che da sempre è sinonimo di meraviglia nell’ambito della cioccolateria. Tornando al problema della scelta, con Venchi e le offerte di Amazon, non solo si risparmia scegliendo un uovo di Pasqua di altissima qualità, ma si può godere di un’esperienza gustativa davvero interessante.

L’uovo di Pasqua di gran moda

All’interno della Collezione Pasqua, Venchi ha prodotto le uova di cioccolato Gran Gourmet al caramello e alle mandorle salate, un gusto di ampia tendenza in ambito alimentare. Si tratta di un prodotto artigianale e contiene una sorpresa.

L’uovo di cioccolato “a contrasto”

Brutto&Buono si fa per dire, anche se questo è il nome che Venchi ha attribuito a questo uovo di Pasqua con cioccolato extra fondente al 70%, che contiene nocciole del Piemonte Igp. La bellezza in fondo è nell’occhio di chi guarda (e nella bocca di chi assaggia), e non si può non notare in questo prodotto l’estrema artigianalità che lo rende ancor più ricco e ambito. Contiene una sorpresa, è vegan e senza glutine.

L’uovo di Pasqua al “bacio”

Si tratta di un bacio metaforico, quello tra i biscotti alla nocciola del Piemonte Igp e il cioccolato che Venchi ha riunito nell’uovo Bacio di Dama, esattamente lo stesso nome di una linea di dolcetti che l’azienda produce e quindi sulla sua falsariga. È senza glutine e contiene la sorpresa.

L’uovo al cioccolato per ghiottoni

È davvero molto speciale l’uovo di Pasqua Nougatine di Venchi. Ha la sorpresa, è vegan e senza glutine, ma più di tutto è costituito da un guscio di cioccolato fondente che racchiude un vero e proprio tesoro di nocciole del Piemonte Igp caramellate.

Una sorpresa “colorata” e gustosa

È senza glutine e con sorpresa l’uovo di cioccolato Chocoviar al latte con ripieno, ed è ottimo per un’idea regalo, anche in virtù del suo elegante packaging in latta. Contiene una particolare sorpresa Pantone.

Uno scrigno di frutta secca

L’uovo al cioccolato bianco salato Gran Gourmet di Venchi contiene al suo interno, oltre alla sorpresa che non è edibile, una vera e propria cornucopia di frutta secca, dalle nocciole del Piemonte Igp ai pistacchi, fino alle mandorle. È senza glutine e può essere un ottimo regalo per una persona che ama la frutta a guscio.

