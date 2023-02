Come preparare l'olio di rosmarino fai da te

L'olio al rosmarino è un prodotto del tutto naturale, che si può preparare facilmente tra le mura domestiche. Può donare un tocco in più alle ricette culinarie più interessanti, ma anche agevolare un miglior benessere personale sotto forma di olio essenziale. Il rosmarino è una pianta aromatica dalle molteplici proprietà terapeutiche, ed è in grado di supportare la routine dei senior dedicata al benessere quotidiano.

Per la sua preparazione bastano pochi ingredienti, facili da reperire e magari proprio nel giardino o sul balcone di casa. Così da ottenere un olio puro, sano e di facile conservazione all'interno di una bottiglia o boccettina di vetro. Scopriamone insieme le innegabili proprietà e come realizzare l'olio al rosmarino.

Rosmarino, proprietà benefiche per la salute

Il rosmarino è una pianta aromatica dai molteplici utilizzi, non solo in cucina ma anche per il benessere dell'organismo. Noto come Rosmarinus officinalis offre ai cibi una serie di note olfattive e sensoriali davvero interessanti, dai sentori di eucalipto a quelli simili alla salvia, con gradazioni più dolci. È un aroma intrigante che può trovare spazio in ogni ricetta, sia in versione fresca che secca.

Dal punto di vista degli effetti benefici per la salute degli over 60 il rosmarino vanta innumerevoli proprietà terapeutiche contro lo stress fisico e i dolori articolari, diminuendo la stanchezza e la debolezza generale. È un antinevralgico naturale, vanta proprietà antisettiche ma ha anche un buon effetto lenitivo nei casi di asma e tosse, oltre che di contrasto contro i dolori reumatici, gli stati febbrili e una migliore digestione.

In versione olio essenziale può trovare impiego nei massaggi per migliorare la circolazione, quale aggiunta nell'acqua del bagno per un relax totale, come impacco per la capigliatura e unguento antiage per la pelle. Sotto forma di decotto da bere la sera, invece, si rivela di supporto per calmare l'animo e migliorare la respirazione.

Olio al rosmarino, come prepararlo

Per preparare l'olio al rosmarino per la vostra cucina basta procurarsi pochi ingredienti, e di facile reperibilità, come l'olio extravergine di oliva e dei rametti freschi della pianta aromatica. Si parte con un lavaggio accurato del rosmarino, per poi asciugarlo con un canovaccio da cucina. Si travasa all'interno di un pentolino capiente per poi ricoprire i rametti con un quantitativo abbondate di olio EVO, scaldandoli sul fuoco per circa 5 minuti a fiamma dolce, senza superare i 90 gradi.

Si spegne, si lascia raffreddare completamente e si versa in una bottiglietta di vetro scuro precedentemente sterilizzata aggiungendo due rametti puliti di rosmarino. L'olio così composto si può conservare al massimo per un mese, meglio se in frigorifero. In alterativa si può porcedere con la preparazione a freddo inserendo i rametti di rosmarino, precedentemente lavati e asciugati, all'interno di un barattolo di vetro a chiusura eremetica. Si lascia riposare per quindici giorni in un luogo fresco e buio, per poi scuotere il barattolo ogni due giorni. Al termine del periodo indicato si travasa l'olio in una bottiglia di vetro scuro, da conservare in un luogo buio e asciutto.

Per ottenere l'olio essenziale al rosmarino si procede come indicato lavando e asciugando i rametti della pianta aromatica. Per poi introdurli all'interno di un sacchetto trasparente per alimenti, da richiudere con cura, schiacciandoli e ripassandoli più volte con un mattarello. Premendoli con attenzione così che si aprano rilasciando gli oli essenziali presenti all'interno dei singoli aghetti. Questi ultimi andranno versati all'interno di un barattolo di vetro, preventivamente igienizzato e sterilizzato con cura. Il tutto si completa con l'aggiunta di olio EVO fino a ricoprirli. Il barattolo andrà poi chiuso con l'apposito tappo e conservato al buio all'interno di uno spazio fresco e asciutto. Al termine di questo periodo di macerazione si filtra il tutto con un colino, per poi versare l'olio ottenuto in tante boccette piccole di vetro comprensive di tappo con contagocce.