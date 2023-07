Come proteggere i capelli dal sole a 60 anni

Come accade per la pelle, anche capelli hanno bisogno di maggiori cure durante il periodo estivo, soprattutto quando aumentano le ore di esposizione ai raggi del sole e quando la chioma inizia a mostrare i segni del tempo.

Senza nulla togliere ai benefici che derivano dalla luce solare, fondamentale per fare il pieno di vitamina D, è sempre importante proteggere i capelli prevenendo i danni causati non solo dai raggi ultravioletti, ma anche dal vento, dal cloro e dalla salsedine.

Fortunatamente, sono sufficienti alcune accortezze giornaliere per evitare che la chioma subisca conseguenze negative a causa della prolungata esposizione solare. È anche utile affidarsi ad alcuni prodotti creati appositamente per preservare la salute e la bellezza dei capelli, anche in estate.

Perché il sole danneggia i capelli?

I raggi ultravioletti possono nuocere sia al cuoio capelluto sia al fusto del capello, causando un progressivo indebolimento e una maggiore secchezza. I raggi solari, infatti, agiscono negativamente sulla cheratina presente nel capello, danneggiando anche le cuticole.

Anche le radici possono beneficiare di un ridotto apporto di ossigeno a causa del sole, diventando più fragili. A nuocere è anche l’azione del vento e quella della salsedine, così come il cloro delle piscine: sono tutti agenti aggressivi che alterano la struttura del capello, che appare più fragile, spento, arido e disidratato. È anche possibile avvertire un aumento della caduta, soprattutto alla fine del periodo estivo.

Strategie per proteggere i capelli dal sole

Per fare in modo che i capelli e il cuoio capelluto non risentano eccessivamente dell’effetto dei raggi solari, in particolare, è molto importante mettere in atto alcune strategie efficaci:

limitare i trattamenti aggressivi , come le decolorazioni e le tinture, al fine di stressare i capelli il meno possibile;

, come le decolorazioni e le tinture, al fine di stressare i capelli il meno possibile; indossare un cappello a falda larga o un foulard per proteggere la testa, almeno quando ci si espone al sole nelle ore più calde della giornata;

cercare di lasciare asciugare i capelli all’aria aperta in estate, evitando di usare eccessivamente phon e piastre durante lo styling;

in estate, evitando di usare eccessivamente phon e piastre durante lo styling; quando ci si immerge al mare o in piscina, risciacquare i capelli il più presto possibile utilizzando acqua dolce, per rimuovere cloro e salsedine.

Capelli: quali prodotti usare in estate

Durante tutto il periodo estivo è preferibile preferire l’utilizzo di alcuni prodotti specifici per proteggere i capelli dal sole, come uno shampoo delicato e adatto ai lavaggi frequenti che idrati in profondità.

È anche utile adoperare un balsamo nutriente a fine lavaggio, alternandolo a una vera e propria maschera da lasciare in posa diversi minuti prima di risciacquare.

Un valido aiuto per preservare la salute della chioma, inoltre, è dato dai prodotti termo-protettori e dagli olii protettivi: in quest’ultimo caso, è possibile optare per una formulazione naturale, come l’olio di Argan, l’olio di cocco o l’olio di germe di grano, applicando il prodotto prima di esporsi al sole sfruttandone l’attività protettiva. Questo tipo di prodotti, che è possibile reperire in commercio anche nella pratica formulazione spray, agiscono al meglio se vengono riapplicati a cadenza regolare più volte nel corso della giornata.