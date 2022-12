Friggitrici ad aria, robot aspirapolvere e ferri da stiro verticali: regali di Natale unici per la casa

Mancano pochi giorni al Natale e ancora meno per completare gli ultimi acquisti. Quale migliore occasione per fare scorta di regali su Amazon? Tra la vasta gamma di prodotti disponibili, nella sezione "Casa e Cucina", troverete un'infinità di elettrodomestici e articoli per la casa in offerta ad un prezzo speciale: dalle friggitrici ad aria, ai robot aspirapolvere o anche purificatori per l'ambiente e aspirapolveri di ultima generazione. Ecco quelli che abbiamo scelto voi.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe è pensata per preparare ricette sane e leggere, senza olio. Prevede ben quattro modalità di cottura: friggere, arrostire, grigliare e cuocere. Grazie alle 8 modalità preimpostate, si può cucinare in modo semplice e veloce tutto ciò che si desidera. Inoltre, Il selettore di temperatura consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C per risultati ottimali con ogni ricetta.Scopri l'offerta su Amazon

Philips 800 Series Purificatore d'aria

Il purificatore d'ariaPhilips 800 Seriesrimuove germi, polvere e allergeni in ambienti fino a 49m². I sensori rilevano la qualità dell'aria mostrandone la qualità in tempo reale ripulendo l'ambiente in una stanza di 20 m² in meno di 16 minuti. Si può utilizzare in ogni camera della casa e in modalità sospensione è ultra-silenzioso. Inoltre, è a basso consumo energetico.Scopri l'offerta su Amazon

ECOVACS Robot aspirapolvere lavapavimenti Deebot T8 Pure

Aspira e lava i pavimenti. L'ECOVACS Robot aspirapolvere lavapavimenti Deebot T8 Pure è un elettrodomestico intelligente pensato per agevolare le faccende domestiche. La tecnologia TrueDetect 3D rileva ed evita anche gli ostacoli più piccoli nella stanza. Inoltre, grazie al sistema di mappatura TrueMapping, con rilevamento laser D-ToF, il robot può rilevare con estrema precisione - fino a 10 metri - la superficie da pulire. Deebot T8 Pure rileva automaticamente la moquette aumentando la potenza di aspirazione fino a 2 volte rispetto alle altre supercfici. Scopri l'offerta su Amazon

Ferro da stiro verticale Ufesa GS1700 Steam Style Compact

Il ferro da stiro verticale Ufesa GS1700 Steam Style Compact può essere utilizzato per qualunque tipo di tessuto. Si regola in 2 livelli di vapore: quello ad alta temperatura stira e disinfetta allo stesso tempo. Facile e comodo da usare, è dotato di un cavo lungo 2 m e 20 minuti di autonomia. Scopri l'offerta su Amazon

Maxi griglia elettrica Agiostar Hett 30HHJ

Una griglia diversa dalle altre. La maxi griglia elettrica Agiostar Hett 30HHJ è al 100% BPA FREE senza sostanze chimiche bisonte Bisfenolo A. Ha un'impostazione 2 in 1: tostiera e piastra grill. Il design è ultra moderno con il tappo a forma di maniglia che facilita lo spostamento. Inoltre, è dotata di un indicatore rosso che mostra la condizione di riscaldamento. Scopri l'offerta su Amazon

Hifree Lampada da Comodino

La lampada da comodino Hifree si può collegare ad Alexa o all’Assistente Google tramite Wi-Fi o Bluetooth. Prevede ben otto tipi diversi di illuminazione incorporati, tra cui: gorgeous, colorful, lavoro, lettura e luce notturna. Si può scegliere l’illuminazione in base all’effetto e al mood, tramite la luminosità, la modalità color flash (breath, flash, statica) e la velocità dell’effetto della luce (0-90%). La luce Natural Rhythm, il timer e l’impostazione dell’orario rendono questa lampada ancora più smart e facile da usare.Scopri l'offerta su Amazon

Russell Hobbs Spremiagrumi Elettrico

Un regalo semplice ma di grandissima utilità. Lo spremiagrumi Russell Hobbs Spremiagrumi Elettrico è dotato di due coni intercambiabili: standard per arance/pompelmi e piccolo per limoni/lime (cono piccolo all'interno di quello grande). Facile da usare e pulire, prevede un sistema di rotazione bidirezionale che si attiva facendo pressione sul cono stesso. Scopri l'offerta su Amazon

Philips SpeedPro Aspirapolvere Senza Fili Portatile

Se siete in cerca di una scopa elettrica veloce e potente, Philips SpeedPro Aspirapolvere Senza Fili Portatile è la soluzione che fa per voi. Aspira fino al 98% di polvere e sporco ad ogni singola passata. Le due impostazioni di velocità consentono di eliminare ogni tipo di sporco e polvere, anche quello più nascosto. La batteria agli ioni di litio da 18 V garantisce alte prestazioni fino a 30 minuti di autonomia. Scopri l'offerta su Amazon

