Regali tech Natale 2022: le 10 migliori idee per gli appassionati

Il Natale si sta avvicinando e comincia a scarseggiare il tempo per pensare ai regali da mettere sotto l'albero. I prodotti tech rientrano tra i regali più gettonati perché rispondono ad una vasta aerea di esigenze per ogni fascia di età. Ecco dieci prodotti scelti tra le offerte di Natale su Amazon per soddisfare le esigenze di ognuno, tenendo conto della loro utilità.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook

Un notebook con display da 14 pollici FullHD IPS con risoluzione 1920x1080 e dotato di un processore Intel Celeron N4020, ingegnerizzato per ottenere delle prestazioni ottimali su un notebook sottile e leggero. Storage da 64GB e RAM 8GB per questo Lenovo dotato di ChromeOS, il sistema operativo di Google pensato per lavorare online, sfruttando la suite per ufficio di Big G, Gmail e Google Drive. Il Chromebook IdeaPad 3 non richiede alcuna configurazione, basterà accedere al proprio account Google per iniziare con una vasta gamma di applicazioni Google Play. Autonomia della batteria fino a 10 ore rende questo computer un compagno per il tempo libero e per lo studio.

Scopri l’offerta su Amazon

HUAWEI FreeBuds 4 Auricolari

Auricolari bluetooth in grado di garantire comfort grazie alla forma ergonomica pensata per adattarsi alle orecchie con maggiore aderenza, riuscendo così a fornire un’ottima esperienza audio e l'attenuazione del rumore. Per quanto riguarda la musica, si nota un netto miglioramento dei suoni medi e alti rispetto agli auricolari precedenti, i FreeBuds 3, altrettanto si può dire per i bassi, la cui resa è molto buona. Possono essere collegati a due dispositivi contemporaneamente per passare da uno all’altro in tempi rapidi, così come è molto rapido il tempo di accoppiamento, se si dispone di uno smartphone Huawei.

Scopri l’offerta su Amazon

Samsung Galaxy Watch 5

​

Display super AMOLED da 1,4 pollici con una resa cromatica vivida, il Samsung Galaxy Watch 5 ha un motore di tutto rispetto. Processore Exynos W920 con due core a 1.8 GHz supportato da 1,5 Gigabyte di Ram e 16GB di spazio di archiviazione. Oltre ai sensori ormai di rito per monitorare sonno, attività cardiaca, Ecg e ossigenazione del sangue, è dotato di Gps, accelerometro, barometro e giroscopio e permette di installare molte applicazioni direttamente dal Google Play Store. La connettività, oltre all’Nfc per i pagamenti, prevede Wifi e Bluetooth 5.2. Questo smartwatch è compatibile con qualsiasi smartphone dotato di Android (versione 8.0 o successiva e Ram di almeno 1,5 Gb).

Scopri l’offerta su Amazon

YI Dome Guard Telecamera da Interno

Videocamera da interno controllabile da remoto tramite app per dispositivo Windows, iOS e Android. Ha una risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel e una copertura panoramica a 360° con zoom 4x. Rileva suoni tra 50 e 90 decibel e, poiché dotata di infrarossi, rileva i movimenti anche durante la notte, inviando notifiche delle attività rilevate. YI Dome Guard può essere connessa a internet sia tramite Wifi sia tramite cavo Ethernet e prevede due sistemi di archiviazione dei video, il primo su scheda microSD, il secondo su Cloud, con un abbonamento a parte che consente di registrare fino a 30 giorni di riprese. Il sistema di comunicazione cifrata su server fisicamente dislocati in Europa garantisce che soltanto gli utenti autorizzati abbiano accesso alla videocamera.

Scopri l’offerta su Amazon

Echo Dot 5ª generazione

Quasi non necessita presentazioni. L’altoparlante intelligente Echo Dot di 5ª generazione, modello 2022, è l’ammiraglia degli altoparlanti con integrazione Alexa. Un oggetto di design dalle dimensioni contenute (100 x 100 x 89 millimetri) e un altoparlante a diffusione interiore migliorato rispetto alle versioni precedenti. Si può ascoltare e controllare la musica dialogando con Alexa, ascoltare brani in streaming accedendo ai servizi Amazon Music, Spotify, Deezer, TuneIn e Apple Music. Allo stesso modo, si può interagire con Alexa per controllare gli accessori per la casa intelligente. Si collega in Wifi ed è amministrabile tramite app per Windows, iOS e Android e può essere accoppiato ad altri altoparlanti intelligenti della medesima generazione per diffondere l’audio in tutta la casa.

Scopri l’offerta su Amazon

W-KING Cassa Bluetooth

Sistema audio che si destreggia bene con i bassi quanto con i suoni più alti e si collega a qualsiasi dispositivo fisso o mobile dotato di protocollo Bluetooth. W-KING può anche essere collegato a tv e computer mediante cavo Aux da 3,5 millimetri e, in alternativa, può riprodurre musica mediante unità Usb. Cassa da 80 Watt e due woofer, oltre al suono che può essere potenziato collegando tra loro 2 casse W-KING, ha un occhio di riguardo anche per le luci, la cui intensità e colore variano a seconda del brano in riproduzione. La batteria consente 24 ore di uso senza necessità di ricarica, che può essere effettuata tramite cavo Usb-C.

Scopri l’offerta su Amazon

Tablet 10 Pollici FACETEL

Tablet che monta sistema operativo Android 11 con 5G WiFi e bluetooth, dotato di tastiera e penna. Schermo da 10 pollici, processore MediaTek con velocità di clock fino a 1.6 GHz, 4 GB di Ram e 64 GB di spazio archiviazione che può essere estesa a 128 GB sono le dotazioni hardware di questo dispositivo mobile, dotato anche di due fotocamere da 5 e 8 megapixel. Ricco di accessori tra i quali mouse, penna e tastiera, non deve trarre in inganno per le sue dimensioni. È un tablet che può essere utilizzato anche per compiere i classici compiti da ufficio e si presta con disinvoltura sia allo studio sia al gaming. Le dimensioni sono 24,5 x 0,9 x 15 centimetri e il peso è di 493 grammi, un oggetto maneggevole che ben si presta anche alla lettura di e-book. La batteria ai polimeri di litio garantisce un uso fino a 8 ore senza necessità di ricarica.

Scopri l’offerta su Amazon

SANROCK U52 Drone

Un drone per principianti che non va sottovalutato. Perfetto per chi vuole prendere dimestichezza non soltanto con il volo in sé ma anche con le riprese dall’alto. La videocamera HD da 1080 pixel ha un angolo regolabile di 90 gradi e trasmissione Fpv in tempo reale, permette di archiviare scatti e video sulla scheda microSD del drone. Facile da controllare e dotato di sistema di decollo e atterraggio automatico, prevede due diverse velocità di movimento, la meno elevata pensata proprio per chi è alle prime armi. Il tasto One key return permette di recuperare il drone in caso di emergenza. L’utente viene avvertito quando supera la distanza di 100 metri e quando la batteria necessita di un ciclo di ricarica. Ha un’autonomia di circa 13 minuti.

Scopri l’offerta su Amazon



Belkin caricabatteria wireless

Destinato ai dispositivi Apple, permette la ricarica simultanea di smartphone (da iPhone 12 in poi) e AirPods. L’allineamento è garantito da un magnete sufficientemente potente da mantenere nella corretta posizione lo smartphone anche se sollecitato da telefonate e notifiche di messaggi. La ricarica rapida da 15 W si rivela particolarmente comoda quando la batteria dei dispositivi è al minimo e il tempo a disposizione è scarso.

Scopri l’offerta su Amazon

Xp-Pen Artist 12

Tavoletta grafica con schermo in HD da 1920x1200 pixel e una diagonale da 11,6 pollici, dotata di 8192 livelli di sensibilità alla pressione. Quando si tratta di tavolette grafiche il display fa la differenza, perché consente di disegnare senza dovere guardare lo schermo del pc, rendendo così il lavoro più fluido e spontaneo. La penna Stylus 06 non necessita di batterie e questa è un ulteriore vantaggio, perché non avendo bisogno di essere ricaricata, non impone interruzioni. È dotata di 6 tasti funzione personalizzabili, può essere usata con i software di editing più comuni ed è compatibile con i sistemi operativi Microsoft da Windows 7 in poi e con MacOS da 10.10 e seguenti.

Scopri l’offerta su Amazon

Leggi anche – Sono partite le offerte di Natale Amazon: come funziona e le occasioni da non perdere