Regali che faranno felici mamma e papà: 6 offerte per Natale

Sotto l'albero non possono mancare i regali per mamma e papà. Per farli non c'è bisogno di spendere un patrimonio, ora con le super offerte di Amazon è possibile regalare oggetti utili, belli, di gran valore e davvero molto graditi, risparmiando. Centinaia di idee per trovare il "pensiero" perfetto. Ecco sei proposte pensate apposta per i nosti genitori.

Mobvoi Home, tapis roulant pieghevole

Un regalo sicuramente super gradito, che permette di fare movimento rimanendo tranquillamente a casa. Ha la modalità camminata e corsa, con velocità regolabile fino a 12 km/h per scegliere secondo le proprie esigenze. Con telecomando e controllo touch per accendere e spegnere la macchina o regolare la velocità utilizzando sia il telecomando che il pannello di controllo touch. Pieghevole per riporlo facilmente. Altoparlante bluetooth integrato, per allenarsi con la musica che si preferisce. Motore silenzioso.

Beurer Ub 68 Xxl, scaldaletto matrimoniale

Un regalo ottimo anche per il risparmo energetico. Un coprimaterasso dal grande formato con 2 zone termiche impostabili separatamente. Lato superiore ed inferiore in morbido vello con tecnologia 'Pure'. Finitura argento con effetto antibatterico, antiodore. Totalmente lavabile in lavatrice a 30°C. Preriscaldamento 30 min. BSS ( Beurer Safety System). Spegnimento automatico da livello di temperatura 3 e 4 a livello 2.Dimensione cm 150x160.

G3 Ferrari, Forno Pizza Express Delizia

Con l’offerta di Amazon uno dei regali più apprezzati di Natale, non sarà più solo un sogno. Facile da usare, in soli 5 minuti cuoce pizze preparate al momento o congelate, grazie alle alte temperature che esaltano la fragranza ed il sapore inimitabile della pizza. La pietra refrattaria di cottura garantisce lo stesso risultato dei forni delle migliori pizzerie. Una cottura senza fumo né cattivi odori, può essere utilizzato anche per cuocere torte dolci o salate, piadine, schiacciate e castagne. Dall’estetica essenziale e curata, si usa in modo semplice, grazie al termostato studiato per cuocere velocemente in massima sicurezza. Regolabile fino a 400°C. Palette in alluminio per pizza e ricettario inclusi. Potenza: 1200W

Umbra, cornici multifoto da parete

Cinque cornici sospese in stile galleria, appese ad una barra dallo stile moderno ed elegante. Ogni cornice può essere riposizionata lungo la barra metallica, mentre le aste verticali possono essere scambiate, per creare più configurazioni e adattarsi al meglio allo spazio con un’esposizione di foto personalizabile. Include tutti gli accessori per il montaggio. Il set include due cornici da 10x15 cm e tre da 13x18 cm con barra e aste in metallo. Un regalo che emozionerà chi lo riceve, magari anche con foto ricordo.

Oral-B Spazzolini Elettrici Ricaricabili iO

Un regalo sicuramente molto gradito, gli spazzolini elettrici con la rivoluzionaria tecnologia magnetica di Oral-B. Combina l’esclusiva testina rotonda dello spazzolino con delicate microvibrazioni per una sensazione di pulito e freschezza mai provata prima. Gengive più sane al 100% in una settimana rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, 4 modalità di pulizia per personalizzare il tipo di spazzolamento. Nella confezione 2 manici iO4, 2 testine di ricambio, 1 custodia da viaggio, 1 caricatore.

Huawei Android Tablet Mediapad

In soli 7,88 mm e 460 g Huawei MediaPad T5 10 racchiude un design simmetrico in un corpo unibody in metallo, leggero e piacevole al tatto. Inoltre il Carbon Black della colorazione lo rende estremamente elegante. Huawei MediaPad T5 10 è dotato di uno stupendo display da 10,1"(risoluzione 1920 x 1200) che permette una visione fantastica in ogni singolo dettaglio. Lo schermo da 16:10 è ideale per guardare film, programmi TV e navigare su siti web. I due speaker riproducono un audio potente e di alta qualità per la tua musica preferita. La tecnologia audio HUAWEI Histen rende il suono più ricco, regalando un'esperienza cinematografica coinvolgente. Il processore octa-core con una frequenza principale fino a 2,36 GHz offre eccellenti prestazioni pur consumando meno energia. Le dimensioni della memoria possono essere facilmente aumentate fino a 256 GB utilizzando una scheda microSD.

