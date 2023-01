Idee regalo per donne di 60 anni

Qual è il regalo perfetto per una donna di 60 anni? Che la destinataria sia la mamma, la propria compagna, una collega o un’amica le possibilità sono davvero infinite, tuttavia per cogliere nel segno ed essere certi di acquistare un dono gradito è importante conoscere almeno un po’ i suoi gusti e le sue abitudini.

Se la destinataria del regalo ama prendersi cura dei capelli e del suo aspetto estetico, ad esempio, relegarle un buono per un trattamento dal parrucchiere o per concedersi una manicure potrà renderla senza dubbio felice. Se è appassionata di cinema e teatro, invece, si potrebbe donarle un abbonamento o una Gift card per godersi i migliori spettacoli della stagione.

Un capo di abbigliamento e un accessorio moda sono regali ben accetti a qualsiasi età, ma anche in questo caso è fondamentale accertarsi delle preferenze personali per evitare di fare la scelta sbagliata. Pensando anche agli oggetti materiali e ai prodotti utili per la persona o per la casa, è possibile restringere il campo a una selezione di idee regalo che hanno ottime potenzialità di lasciare il segno.

Cofanetto beauty

La cura della pelle del viso e del corpo è sempre una priorità per le donne non più giovanissime. Il cofanetto regalo Collistar contiene una crema Lift Hd ultra-liftante per viso e collo più il pratico formato in tubo da 25 ml. Un prodotto che assicura un immediato effetto lifting e un'azione antietà completa. Guarda il prodotto su Amazon.

E-book reader

L’e-book reader è l’idea regalo perfetta per le appassionate di lettura, che potranno avere a disposizione un dispositivo leggero e compatto per leggere in tutta comodità e in qualsiasi luogo. Il Nuovo Kindle, modello 2022, è un device dotato di schermo antiriflesso da 6 pollici ad alta risoluzione (300 ppi) e doppio spazio di archiviazione. Grazie alla luce frontale regolabile e modalità scura, inoltre, permette di leggere senza affaticare gli occhi, di giorno e di notte. Guarda il prodotto su Amazon.

Cornice digitale

Perfetta per circondarsi di ricordi e ammirare le foto più amate in qualsiasi momento, la cornice digitale è un regalo sempre molto apprezzato. La cornice digitale Yenock, ad esempio, è facile da usare e dotata di schermo Super Clear 1920 x 1200 FHD, telecomando e stent magnetico. Può riprodurre musica, video, diapositive di foto e calendari. È anche presente la modalità orologio e sveglia. Guarda il prodotto su Amazon.

Smart box per lei

Regalare una Smart box rappresenta sempre un’idea vincente, soprattutto perché si permette alla destinataria di organizzare l’esperienza o l’attività in base alle esigenze personali. La Smart box - emozioni per lei, ad esempio, prevede un’esperienza a scelta tra soggiorni, attività di gusto, benessere o svago per una o due persone. Guarda il prodotto su Amazon.

Libro di ricette

Per le appassionate di cucina e di programmi televisivi dedicati a questo tema, un libro di ricette è sempre in cima alla lista dei regali più gettonati. “Benvenuti in casa mia! Tante ricette facili e consigli semplici per risparmiare in cucina e in casa” è la più recente pubblicazione di Benedetta Rossi, la food blogger più conosciuta dagli italiani. Oltre alle ricette, il libro contiene anche spunti e consigli per favorire il rispetto dell’ambiente con particolare attenzione al risparmio. Guarda il prodotto su Amazon.