Rinnovo patente a 60 anni: come funziona

Rinnovare la patente di guida è fondamentale per continuare a viaggiare e spostarsi in città con la propria auto. Le modalità di rinnovo sono più o meno le stesse per tutti i guidatori anche se, dopo i 60 anni, cambiano le scadenze. Le operazioni per ottenere un nuovo periodo di validità del documento devono essere svolte nei termini previsti onde evitare di incorrere in sanzioni e multe salatissime.

Le scadenze

Per sapere quando scade la patente è semplicissimo: basta verificare sulla tessera (fronte e retro), al punto "4b" la data di scadenza (al punto "4a" è indicata, invece, la data di rilascio). Circa gli intervalli di tempo tra un rinnovo e quello successivo, molto dipende dalla tipologia di patente e dall'età del guidatore.

Nel caso della patente B (quella per guidare l'auto), per le persone in età compresa tra i 50 e i 70 anni il rinnovo è previsto ogni 5 anni. I tempi si accorciano per gli over 70: ogni 3 anni fino agli 80 anni e ogni dopo il compimento dell'ottantesimo anno di età.

Il rinnovo può essere effettuato quattro mesi prima della data di scadenza. Ad esempio: se la patente scade a dicembre, la si può rinnovare già a settembre.

Come si rinnova e quali documenti servono

Per rinnovare la patente è obbligatorio sottoporsi ad una visita medica che si può eseguire, previa prenotazione, dal medico della ASL, quello dei Vigili del Fuoco, dal medico delle Ferrovie o rivolgendosi all'ispettore medico del Ministero del Lavoro. Quanto ai documenti, bisogna essere in possesso di:

documento di identità valido;

patente di guida;

codice fiscale;

occhiali o lenti a contatto per le persone affette da limitazioni visive;

ricevuta di pagamento dei diritti sanitari;

attestazione del versamento con bollettino PagoPA per la tariffa 2S;

una foto formato tessera recente.

I bollettini PagoPA, obbligatori dal 14 febbraio 2022, sostituisco il formato carteo. Per scaricarli, bisogna accedere all'area riservata del Portale dell'Automobilista tramite CIE o SPID. Volendo, si può pagare direttamente online oppure in posta.

La visita, il rilascio e i costi

Durante la visita il medico accerta che il richiedente sia in possesso di tutti i recquisiti psicofisici necessari per ottenere il rinnovo. Al termine del controllo, lo stesso compilerà un modulo - corredato di firma e foto nuovo dell'automobilista - che invierà alla motorizzazione civile.

Il dottore rilascia al titolare della patente una ricevuta, completa di tutti i dati anagrafici e informazioni del conducente, una ricevuta sostitutiva che sostituisce, solo in via provvisoria, la card tradizionale. Il documento ha una validità di 60 giorni ma, generalmente, la nuova patente viene spedita a casa in 3-5 giorni lavorativi tramite posta assicurata.

Quanto ai costi complessivi del rinnovo oscillano tra i 100 e i 130 euro. I costi fissi, cioè quelli invariabili, sono i seguenti: