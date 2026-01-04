Saldi invernali 2026: 6 capi da acquistare per rifare il guardaroba

I saldi invernali solo l’appuntamento più atteso per le fashioniste e coloro che vogliono approfittare dei prezzi speciali per rifarsi il guardaroba.

Prima di andare in giro per negozi alla ricerca dell’ “affare giusto” è sempre bene farsi un’idea di quali sono i pezzi cardine de look di stagione, ossia quei “capi must have” che non possono assolutamente mancare e che sono in linea con i trend del momento. per l’occasione abbiamo selezionato sei capi cardine che non bisogna lasciarsi sfuggire durante il periodo dei saldi invernali.

Cappotto lungo color caramello

Dolce e contemporaneo è un capispalla molto di tendenza questo inverno. È un rifugio caldo nelle giornate più fredde. Si adatta con facilità ai look casual e a quelli eleganti. Si può indossare abbinandolo ai jeans ma anche ai vestiti di lana dal tessuto avvolgente. È un classico intramontabile. Molto amato dalle fashioniste è il modello a doppio petto che segue le linee del corpo senza risultare troppo aderente e che conferisce un tocco chic ed elegante.

Gonna lunga

Protagoniste dello street style questo inverno sono reinterpretate in chiave urbana e moderna. Dal modello fluido dominano i look casual da sfoggiare da mattina a sera. Si abbina alla combo di quest’anno, ossia quella del gilet a maglia con la camicia abbinata. Il tessuto che più spopola per questo capo è il velluto, preferito per la sua consistenza morbida e avvolgente. Molto chic è la versione plissettata che dona eleganza e stile.

Abito in maglia

È il capo jolly del guardaroba invernale. Morbido, caldo e facile da abbinare. È in grado di valorizzare la figura con eleganza senza rinunciare al comfort. Lo si trova in diversi modelli, con il collo alto, le maniche corte o smanicato. Si abbina a coprispalle e stivali aderenti o anfibi. Il suggerimento delle fashioniste è di sfoggiarli con dei collant colorati per un effetto che non passa inosservato e che denota originalità e forte personalità.

Cardigan

Un vero e proprio passepartout tornato in auge in questa stagione. Un capo essenziale dalle linee pulite da scegliere nella nuance del momento. Illumina il look e si abbina con facilità a t- shirt e camicie per un look stratificato utile per qualsiasi occasione e momento della giornata. Sta bene sia con i pantaloni che con le gonne. Il modello chiuncky è quello più acclamato che si caratterizza per la sua dimensione over e il suo collo a v, una via di mezzo dì tra un cardigan classico e un golfino.

Gonna mini a quadri

Per uno stile country chic questo capo non può mancare nel guardaroba invernale. Versatile e senza tempo si abbina a giacche in suede, maglioni preppy e stivali alti. Dal taglio fluido è in grado di valorizzare la silhouette con eleganza mettendo in mostra le gambe. Un capo che esalta la femminilità e dedicato a donne che sanno osare.

Pantaloni in velluto

Sostituisce i pantaloni dal taglio sartoriale per il loro tocco elegante.

Dalle diverse nuace si abbina con facilità a blazer e giacche en pendant. Quelli a coste hanno un’anima versatile , dal taglio sartoriale, ampio, con pinces e risvolto, ma con un mood casual. Da abbinare a cappotti oversize e jeans baggy.