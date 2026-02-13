San Valentino, come vestirsi per una cena romantica la prima volta insieme

San Valentino è il giorno dedicato all’amore e diventa un’occasione super romantica per un primo appuntamento.

Il dilemma di molte donne è cosa indossare per un’occasione speciale di questo genere. C’è chi non vuole sembrare troppo eccessiva e vorrebbe quindi puntare su un outfit confortevole ma al tempo stesso elegante. E poi c’è chi al contrario non può rinunciare al proprio tocco sensuale e chic.

Il momento di estrema agitazione prima di un appuntamento speciale comincia davanti allo specchio quando ci si cimenta a fare delle prove sugli ipotetici outfit da indossare. A volte non è una questione di “cosa mettere” ma “come ci si sente” optando per quel determinato outfit che è importante “sentire proprio”. Quando infatti si opta per qualcosa che è coerente col proprio stile e la propria personalità lo si trasmette anche all’esterno.

Per un primo appuntamento a San Valentino il consiglio delle fashioniste è di assecondare il proprio temperamento e il proprio gusto senza problemi e soprattutto senza voler essere diverse da ciò che si è. Il colore tanto amato per questa festa che celebra l’amore è il rosso che simboleggia la passione e trasmette grinta, energia e vitalità. Anche il nero è un’opzione da non sottovalutare perché trasmette mistero e trasuda eleganza.

Quest’anno le tendenze sono in grado di accontentare tutte le esigenze di stile. Si possono mixare capi comfy a capi eleganti senza problemi e ottenere un risultato degno di nota che non passa assolutamente inosservato. Per l’occasione abbiamo selezionato quattro outfit facili e preziosi da copiare per un primo appuntamento memorabile.

Gonna midi in pelle e giacca in faux fur

Un look grintoso e sensuale che mette in risalto la propria femminilità. La gonna in pelle nera modello midi non può assolutamente mancare per questa occasione. Si può abbinare a degli stivaletti con tacco medio e ad una camicia in seta colorata. A arricchire questo outfit il cappottino corto in finta pelliccia, un capospalla dall’ animo vintage.

Abito rosso in seta e cappotto extra lungo

San Valentino è la serata ideale per indossare abiti di questo genere. Corti o lunghi che siano si abbinano alla perfezione a décolleté con tacco alto o stivali in pelle. Originale l’abbinamento con un cappotto extra lunghissimo in modello doppiopetto che dona un’allure elegante.

Minigonna scozzese e bomber di pelle

Questo tipo di gonna è super amato dalle estimatrici dello street style. Si può abbinare ad un maglioncino di lana sottile con scollo furry e un bomber corto di pelle. Ai piedi immancabili sono un paio di anfibi biker boots che donano a questo look una nota ribelle.

Pantalone a zampa in velluto e cappottino in tweed

Un modello di pantalone vintage che ricorda i mitici anni Settanta e che è in grado di slanciare la silhouette. Dona un tocco boho- chic originale.