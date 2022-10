Scarpe invernali a 60 anni: 5 modelli must-have per le donne

Quando arriva l’autunno, le donne di tutte le età sentono il bisogno di aggiungere un tocco in più nella scarpiera in vista dell'inverno. Ci sono dei modelli di scarpe che non possono mancare negli outfit femminili: questo è vero soprattutto per le donne senior che hanno maturato un livello di gusto, eleganza e praticità basata sulla propria esperienza.

Qui di seguito vengono quindi elencati 5 modelli di scarpe invernali che per comodità o fascino sono perfette per le senior che vogliono al tempo stesso essere al passo con la moda, pur conservando un’estetica in qualche modo rigorosa, ordinata e classica.

Mary Jane

Le Mary Jane sono scarpe nate per l’infanzia, ma dagli anni ’90 hanno iniziato a diffondersi modelli per donne adulte davvero interessanti. Si tratta di scarpe basse o con il tacco, spesso dalla punta arrotondata (ma non sempre) e con un braccialetto a chiudere la scollatura.

La Camper ne produce un modello con il mezzo tacco, in poliuretano molto resistente: è disponibile in diversi colori, ma il rosso è in questi casi una scelta doverosa. Queste scarpe sono infatti molto comode, sono adatte a essere indossate quotidianamente, ma richiedono anche una certa dose di autoironia, quindi si può anche “strafare” in termini di colore. Scopri il prodotto su Amazon.

Stringate

Le stringate dal taglio maschile per le donne sono anch’esse un retaggio degli anni ’90. Molte aziende ne producono diversi modelli, spesso con intagli o decorazioni, in tinte classiche che spaziano dal marrone al nero, passando per il blu.

La Dr. Martens ne ha realizzati modelli per tutte le età: per le senior meglio rifuggire però quelli troppo decorati (per esempio con fiori o teschi), che risulterebbero grottesche o anacronistiche, adottando la tinta unita. Qualche consiglio: questi modelli calzano un po’ piccoli, per cui è bene acquistarne un paio con un numero o un numero e mezzo superiore a quello che si calza normalmente.

Inoltre è bene utilizzare almeno per i primi tempi dei cuscinetti per il tallone, per tutelare il cosiddetto tendine di Achille. Finché la scarpa non si adatta al piede e si ammorbidisce con l’utilizzo, la parte posteriore potrebbe dare problemi ad alcune. Si tratta di scarpe di pelle, bisogna solo dar loro tempo comunque. Scopri il prodotto su Amazon.

Ballerine

Tra le calzature prive di tacchi, le ballerine sono un classico intramontabile: da indossare sotto le gonne lunghe e corte, con i jeans, con i pantaloni dal taglio elegante. Ciò che condiziona la scelta di un paio di ballerine è appunto la comodità: devono essere fatte in un materiale morbido e possedere dei plantari che impediscano di percepire tutte le imperfezioni del suolo. Trovato il modello che fa al caso proprio, l’acquisto può essere replicato più volte: queste scarpe vanno via come il pane, per usare una metafora.

Sneakers

Per lunghi tragitti, le sneakers vengono certamente in aiuto di tutti e per le donne non fa differenza. Ma cosa deve cercare una senior in un paio di sneakers oltre la comodità? È bene cercare uno stile che sia riconoscibile, ma non troppo caratterizzante. L’ideale per questo tipo di modelli è confondersi nell’insieme: il loro fascino risiede nel fatto che non attirano troppo l’attenzione.

Per esempio, un modello che risponde a queste caratteristiche sono le classiche Stan Smith di Adidas. Che tra l’altro possiedono un certo sostegno plantare che fa molto bene al piede. Scopri il prodotto su Amazon.

Décolleté

Che siano chiuse dietro o slingback, che siano piuttosto scollate o castigate, le décolleté sono le scarpe che più di tutti i modelli riescono a evidenziare la femminilità. Ma affinché siano comode, devono essere scarpe di alta qualità, realizzate con perizia e materiali adeguati.

Non bisogna cedere all’idea che le décolleté, magari con un tacco molto alto e sottile siano per forza scomode: certo, è bene indossarle solo poche ore al giorno se sono troppo alte, o questa situazione potrebbe nuocere alla lunga al piede e alla schiena, ma è importante che in quelle poche ore non ci si senta le estremità trafitte da un milione di aghi arroventati. Scopri il prodotto su Amazon.