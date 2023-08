Separazione a 60 anni, ecco come superarla

Quando ci si sposa o si inizia una convivenza la separazione sembra un tema che riguarda gli altri. Eppure, è noto che le separazioni, così come i divorzi, sono frequentissime. E accade che le strade si dividano anche quando alle spalle c’è un legame che dura da tanti anni.

Ecco alcuni consigli su come affrontare l'allontanamento di una persona cara a 60 anni e lasciarsela alle spalle.

Essere realisti in caso di separazione

Innanzitutto bisogna guardare in faccia la realtà e non mentire, anche inconsciamente, a se stessi. Se il rapporto si è interrotto definitivamente non si può vivere nell’illusione che lui o lei tanto tornerà. Sì, si può vivere anche senza il partner.

Non lasciarsi sopraffare dalla rabbia e avere pazienza

La rabbia è un'emozione che fa parte dell’essere umano e in caso di litigi con il compagno è normale che affiori. Ma la vita è già abbastanza complicata di per sé senza bisogno di farsi il sangue amaro, come si suol dire. Occorre trovare un modo per sfogare la rabbia e farsela passare. Qualcuno ad esempio consiglia di tenere un diario e di scrivere i propri pensieri perché la scrittura può essere terapeutica.

Occorre inoltre avere pazienza: la separazione fa soffrire, ma il tempo lenisce il dolore, i cambiamenti di per sé generano stress, ma ne segue l'adattamento.

Non rifiutare gli aiuti e non chiudersi in se stessi

Se c’è un aiuto che possa far sentire meglio perché rifiutarlo? A volte l’aiuto può consistere nell’andare da uno psicologo oppure nel frequentare qualche associazione.

Inoltre è utile parlare con altre persone di quello che è successo, confrontarsi, sfogarsi con gli amici. Rinchiudersi in se stessi non è una buona idea. Lo è invece circondarsi di amici, familiari, persone positive.

Dedicarsi a se stessi

Con la separazione, la coppia si è scissa in due mondi. Vale dunque la pena iniziare a pensare maggiormente a se stessi, magari facendo quelle cose che per una vita non si ha avuto il tempo o l’occasione di fare. È il momento di iniziare a praticare un'attività sportiva, organizzare un viaggio, andare a vedere una mostra o realizzare quel sogno rimasto nel cassetto per tanti anni.

Dedicarsi agli altri

Se c’è una cosa che fa bene alla salute è il volontariato. Fare star bene, o quantomeno meglio, gli altri è un toccasana per tutti, per chi dà e per chi riceve. I bisogni e le associazioni non mancano, basta guardarsi in giro per trovare qualcosa o qualcuno a cui essere utili.

Fare attività fisica e rilassarsi

Lo sport è fonte di benessere, sia a livello fisico sia emotivo. A meno di particolari patologie o disturbi, sono numerose le proposte per gli over 60: dalla palestra al nuoto, dal pilates alla ginnastica leggera. E poi relax. Rilassarsi con dei massaggi, leggendo un libro, andando alle terme o facendo qualcosa di piacevole non potrà che far bene.

Essere ottimisti

Nella vita bisogna cercare di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno o pensare che poteva andare peggio. Non è sempre facile, ma bisogna sapere che l’ottimismo non solo permette di affrontare la vita con più serenità ma addirittura allunga la vita.