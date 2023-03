Set lenzuola e piumoni letto: le offerte per iniziare il cambio stagione

Lenzuola e piumoni sono tra i principali protagonisti del cambio di stagione, un appuntamento immancabile che rappresenta l’occasione perfetta per rinnovare la biancheria da letto, anche facendo shopping online.

Fortunatamente le offerte per l’acquisto di set coordinati, piumini leggeri, cuscini e coprimaterasso non mancano. Su Amazon, ad esempio, è possibile trovare tutto ciò che serve per dare un nuovo volto alla camera da letto puntando su colore, qualità e stile, approfittando delle numerose offerte e degli immancabili sconti.

Piumoni singoli e matrimoniali

La primavera è alle porte ed è tempo di sostituire il piumone invernale con una variante perfetta per la stagione intermedia. La microfibra è uno dei materiali più adatti per assicurare morbidezza e comfort, un tessuto pratico e versatile che può essere lavato comodamente in lavatrice anche con acqua fredda.

Optare per un piumone trapuntato, inoltre, consente di ottenere due vantaggi: è possibile inserirlo all’interno di un copripiumino e garantisce maggiore stabilità, impedendo all’imbottitura di spostarsi e di distribuirsi in modo non equilibrato. La tinta unita, che sia chiara o scura, è la scelta ideale per poter creare abbinamenti curati e moderni con qualsiasi tipo di arredamento.

Coprimaterassi singoli e matrimoniali

Il coprimaterasso è un accessorio che non dovrebbe mai mancare in camera da letto, un rivestimento utile e soprattutto igienico per prolungare la vita del materasso e garantire un sonno confortevole in ogni stagione dell’anno.

Quali sono le caratteristiche che non dovrebbero mai mancare in un coprimaterasso? Oltre ad adattarsi a qualsiasi tipologia di materasso, il coprimaterasso deve essere dotato di elastici agli angoli per garantire stabilità a lungo, ma deve anche essere impermeabile, traspirante e antiallergico oltre che antiacaro, quindi realizzato in modo da assicurare una trama abbastanza fitta da bloccare il passaggio degli allergeni. Valore aggiunto, inoltre, è il tessuto waterproof che protegge dal contatto con il sudore o con altri liquidi.

Cuscini e copricuscini

Il cuscino gioca un ruolo fondamentale per garantire un sonno ristoratore, soprattutto per chi soffre di dolori cervicali. Deve essere ergonomico, antiallergico e antiacaro ma soprattutto comodo e confortevole. La tecnologia Memory Foam, ad esempio, prevede l’uso di un materiale in poliuretano che assorbe la pressione esercitata dal corpo e la distribuisce in modo uniforme.

Anche la scelta del copricuscino non deve essere lasciata al caso, optando per tessuti morbidi e impermeabili che proteggano dalla polvere e dagli acari.

Set di lenzuola singole e matrimoniali

Le lenzuola non sono tutte uguali, non solo prendendo in considerazione le dimensioni e la destinazione che può essere per il letto singolo, per il letto a una piazza e mezzo o per quello matrimoniale. La scelta del tessuto, ad esempio, deve tenere in considerazione alcuni fattori come la stagione o la temperatura ambientale, ma anche la semplicità d’uso e la praticità nel lavaggio.

Tra i tessuti più usati, ad esempio, compaiono la microfibra e il policotone, quest’ultimo costituito da fibre miste di cotone e di poliestere che facilitano le operazioni di asciugatura e di stiratura.

