Sieri illuminanti: come scegliere quello giusto per la pelle matura

I sieri illuminanti sono sempre più utilizzati nella skin care delle pelli mature.

Sono l’alleato ideale per avere una pelle del viso dall’aspetto radioso. Svolge un’azione idratante che agisce in profondità. Il loro utilizzo costante serve anche ad attenuare le discromie cutanee o macchie scure della pelle che compaiono con l’avanzare dell’età.

Sono in grado di rimuovere efficacemente le cellule morte rigenerando la pelle che risulta immediatamente dall’aspetto omogeneo e luminoso. Per sceglierli bisogna innanzitutto capire quali sono le caratteristiche del proprio derma. Solitamente quelli studiati ad hoc per le pelli mature contengono peptidi che svolgono una potente azione antiossidante. Quest’ultimi servono infatti per stimolate la produzione di collagene che dai trentacinque anni in su tende a ridursi.

Questa tipologia di sieri inoltre sono a base di retinolo che esfolia in profondità migliorando l’elasticità e favorendo il rinnovamento cellulare. I sieri illuminanti per pelli maturi vengono introdotti nella skin care quotidiana dopo aver lavato accuratamente la pelle con un detergente o prima dell’utilizzo della crema idratante.

Possono essere utilizzati sia la mattina che la sera. Bastano poche gocce che vanno stese delicatamente senza massaggiare eccessivamente. Per l’occasione ne abbiamo selezionato quattro tipologie perfette per le pelli mature.

Siero Illuminante con Vitamina C di Rosa Canina di Acqua alle Rose

Arricchito con Vitamina C di Rosa Canina, dalle proprietà energizzanti e antiossidanti. Risulta un vero concentrato attivo di vitamina C che illumina e uniforma l’incarnato, energizza la pelle, e la protegge dai radicali liberi. Più del 95% di ingredienti di questo siero è di origine naturale e contribuisce alla sua azione antietà ed illuminante sulla pelle spenta e opaca. Inoltre, la sua texture, leggera e trasparente, si stende facilmente sulla pelle e si assorbe velocemente. Basta applicare 2/3 gocce sulla pelle detersa oppure mescolarlo alla crema viso.

Siero Illuminante Hikary Di Iyoskin

Indicato per rinnovare la pelle in profondità, per levigarla, donarle compattezza e omogeneità. Il suo utilizzo quotidiano migliora visibilmente l’aspetto della pelle stimolando il rinnovamento cellulare e agevolando l’azione dei principi attivi. Il siero Hikary è ricco di papaina, acido Ialuronico e ginseng. Grazie a questi 3 preziosi ingredienti rinnova la pelle tonificandola e rivitalizzandola. L’Acido Ialuronico consente di potenziare questi effetti tramite la sua azione rimpolpante e idratante. Face Serum.

Anti Aging di Klee Beauty

Siero Viso Idratante e illuminante in grado di rivitalizzare la pelle e rimpolparla. Arricchito con acido ialuronico che svolge un’idratazione intensa e profonda per una pelle visibilmente più giovane. La sua formula innovativa penetra rapidamente, donando un aspetto fresco e radioso già dalla prima applicazione. Indicato per pelli mature e sensibili.

Siero Anti- Age di Qui e Ora

Trattamento intensivo ad azione riequilibrante, idratante e tonificante, studiato per restituire alla pelle del viso un aspetto più levigato, compatto e luminoso. La sua texture leggera e setosa si assorbe rapidamente, donando una piacevole sensazione di freschezza e comfort immediato. Grazie alla sinergia dei suoi principi attivi altamente performanti, il siero aiuta a contrastare i segni del tempo e a migliorare la tonicità cutanea giorno dopo giorno.

Basta applicare alcune gocce di prodotto su viso, collo e décolleté, picchiettando delicatamente fino a completo assorbimento, evitando il contorno occhi. Utilizzare mattina e sera prima della crema abituale per potenziarne l’efficacia.