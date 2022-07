Acido ialuronico, il "miracolo" di bellezza prodotto dal nostro corpo

L’acido ialuronico è uno dei componenti fondamentali dei tessuti connettivi (il tessuto che ha la funzione di supporto per unire e proteggere gli altri tipi di tessuti, ndr) ed è naturalmente prodotto dal nostro corpo. È a lui che si deve l’elasticità e la resistenza della pelle, e anche del suo aspetto idratato. La sua struttura chimica gli permette di essere altamente idrosolubile, ovvero in grado di sciogliersi facilmente in ambiente acquoso.

Inoltre, grazie alle sue caratteristiche, è in grado di inglobare attorno a sé una grande quantità di molecole di acqua. Proprietà questa, che lo rende uno strumento indispensabile per l'idratazione dei tessuti. Inoltre è in grado di creare una sorta di gel, che funge da ammortizzatore e da lubrificante per le articolazioni (per questo motivo viene spesso usato anche in medicina, ndr). Ha anche un ruolo importante nella guarigione di lesioni o ferite. La concentrazione di questa sostanza all’interno del nostro corpo, tende però a diminuire con l'età, ed è questo uno dei motivi principali della comparsa di rughe e inestetismi. Tuttavia questa sua importanza sull’aspetto della pelle, lo ha reso molto “famoso” rendendolo uno dei principali ingredienti delle creme per viso e corpo.

La zona del corpo dove se ne trova in abbondanza è senza dubbio la pelle. Il 50% di tutto l'acido ialuronico presente nel nostro organismo, è immagazzinato proprio a livello della cute. La sua funzione principale è mantenere l'epidermide elastica, morbida e idratata. Grazie alla sua struttura fibrosa, funge da vera e propria impalcatura, che permette al tessuto di mantenere il suo tono - evitando quindi le rughe - e grazie alla sua capacità di legare e trattenere acqua, garantisce un'idratazione cutanea importante.

La presenza di acido ialuronico inoltre, protegge l'organismo dalla permeazione di virus e batteri in quanto agisce come fosse una specie di filtro. Infine, è importante ricordare anche le proprietà di cicatrizzazione ed antinfiammatorie. Proprio queste caratteristiche lo rendono particolarmente utile sia in campo medico che estetico. La sua capacità di legare acqua ed altre sostanze dà infatti origine a gel protettivi, particolarmente utili per la cute e le articolazioni.

I suoi effetti nell’estetica

L’acido ialuronico è un ingrediente chiave per la cura del viso e del corpo. È tra i principali protagonisti dello skincare e può essere usato su qualsiasi tipo di pelle, anche le più delicate. In particolare è un vero miracolo per la cura del viso. Per questo è fondamentale integrarlo nella propria beauty routine, per aumentare l’idratazione e contrastare i segni dell’invecchiamento.

Per ottenere la massima efficacia antiage la soluzione migliore è affidarsi a prodotti con acido ialuronico a diverso peso molecolare per una penetrazione importante nel derma. È importante ricordare che non è solo un prodotto per il viso ma per tutto il corpo. L'uso costante assicura una pelle giovane e nutrita naturalmente idratata. Oltre a essere un alleato nella lotta contro le rughe, l’acido ialuronico ha il pregio di essere sicuro e ben tollerato anche dalla pelle più sensibile.

Quale scegliere

Scegliere i prodotti migliori con acido ialuronico è questione di molecole. L’acido ialuronico è disponibile in molecole di diverse dimensioni. Le più grandi garantiscono una maggiore idratazione, ma non riescono a penetrare nella pelle, permettendo di idratare solo lo strato più superficiale. Le molecole più piccole, al contrario, penetrano più in profondità nell’epidermide, ma forniscono meno acqua.

Per idratare al meglio il viso, quindi, la soluzione giusta è combinare molecole di diverse dimensioni. Ecco perché i migliori prodotti per il viso contengono acido ialuronico a differenti pesi molecolari, per raggiungere con facilità ogni strato dell’epidermide. La scelta di prodotti viso con acido ialuronico è davvero ampia. Si trova nelle creme viso idratanti e antirughe, sia da giorno che da notte. Anche in forma disponibile per il corpo, con il suo profondo effetto idratante. Può essere integrato nella skincare anche attraverso capsule monodose. Basta aprirle e applicare il prodotto sulla pelle pulita.

