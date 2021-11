Stanchezza in autunno: i rimedi naturali utili per i senior

L'autunno porta con sé un cambio graduale di temperature e di condizioni metereologiche: uno stravolgimento che può incidere sul benessere dell'organismo. Il sintomo più ricorrente è la stanchezza fisica, a cui si aggiunge quella mentale: una privazione energetica meglio nota come astenia da cambio di stagione o mal d'autunno. Accade quando il corpo fatica ad adattarsi alle nuove temperature, ai nuovi ritmi e alla riduzione graduale della presenza della luce.

Un disagio da non sottovalutare, come ben conoscono i senior, un appuntamento che si rinnova a ogni cambio di stagione ma che appare più pressante proprio un autunno. Stanchezza, fatica, movimenti più lenti, difficoltà di concentrazione: questi sono solo alcuni dei sintomi più frequenti, ma quali sono le cause e le condizioni che stravolgono la quotidianità anche degli over 60 più energici?

Stanchezza autunnale, cause e sintomi

Il passaggio dalla bella stagione all'autunno spesso è segnato da una serie di condizioni fisiologiche e mentali, come una forte sensazione di stanchezza, con relativa difficoltà a dormire durante la notte. Ma anche spossatezza, mancanza di energia e alterazione dell'umore, con un aumento del nervosismo e dell'irritabilità personale. Il corpo è sotto stress e in preda a una condizione di malessere, tale da incidere sulle difese immunitarie, ma anche sulla serenità. L’autunno abbassa infatti anche i livelli di serotonina, favorendo la classica malinconia di stagione.

Le cause principali di questa condizione sono spesso associabili a una minore esposizione solare, dato l'accorciamento delle giornate. A questo si aggiunge l'abbassamento delle temperature, il cambio delle abitudini e la ripresa della routine consueta sia lavorativa che casalinga. Ciò ivaincent la sensazione di stanchezza e di abbattimento, favorendo una forte voglia di dormire, al pari di una debolezza fisica molto presente.

Mentalmente i senior si sentono abbattuti, demotivati, irritabili, faticano a svegliarsi al mattino e, al contempo, a dormire pacificamente durante la notte. Tutto questo ricade sia sul corpo che sulla mente, ma anche sull'equilibrio emotivo e sulla capacità di contrastare virus e batteri. Un cambio di stagione che aumenta la fragilità personale e che va arginato nel modo giusto.

Rimedi naturali e soluzioni efficaci per contrastarla

Per contrastare la tipica stanchezza autunnale è importante seguire una serie di semplici ma fondamentali regole, utili a recuperare energia e preservare il benessere del corpo: