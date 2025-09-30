Abbonati
Blazer di pelle, la giacca di tendenza dell’autunno 2025. Come indossarlo con stile

Durante la stagione autunnale questo capo, icona negli anni Novanta, viene reinterpretato in chiave contemporanea grazie a degli outfit di stile capaci di lasciare il segno

Il blazer di pelle è la giacca di tendenza dell’autunno 2025.

Reinterpretato in chiave contemporanea diventa un vero e proprio passe-partout per ogni occasione e per ogni look, da quello formale a quello elegante. È un capo sartoriale che risale agli anni '20. Capo icona negli anni' 90 quando sui grandi schermi lo indossava Winona Ryder e Julia Roberts.

La sua versatilità fa di questo capo un must have per le fashioniste di oggi. A confermare questa tendenza sono le passerelle che propongono blazer di pelle dal taglio morbido o al contrario aderente. Molto in voga è anche quello in versione abito.

Le nuances che caratterizzano questa giacca autunnale sono tante e spaziano dal classico e immancabile nero che si abbina a tutto, al bordeaux, al verde bottiglia, al giallo burro, al marrone al rosso e al bordeaux. Un capo che è in grado di soddisfare tutti. Scopriamo come abbinarlo con stile anche a 50 anni.

Con i jeans e t- shirt con stampa

Un vero e proprio revival degli anni Ottanta. I jeans skinny avvolgono come una seconda pelle e slanciano la figura. L’ideala è optare per un blazer nero per un total black look degno di nota indossato sotto una t-shirt con stampa. Il dettaglio rock di questo look grintoso sono gli stivali da biker magari arricchiti di borchie che trasudano originalità e personalità.

blazer donna

Con il mini dress e i tacchi alti

Un outifit elegante e romantico al tempo stesso da sfoggiare per un’occasione speciale. Il midi dress trasuda femminilità e sensualità da vendere. Ai piedi non possono mancare i tacchi alti. Si quindi a decolletè o alle iconiche Mary Jane portate con disinvoltura. L’ideale per questo look è optare per nuance scure come il bordeaux o il classico nero. Originale è anche la sfumatura sul rosso acceso che crea contrasto con l’abito nero.

blazer di pelle colorato

Con i pantaloni a zampa e camicia

Dal fascino boho- chic questo look casual e confortevole può essere sfoggiato da mattina a sera. Il jeans a zampa è un vero e proprio revival degli anni Settanta e sta bene ad ogni silhouette. Sotto il blazer si può optare per una camicia colorata. Si alle nuance chiare per il blazer di pelle. A completare questo look gli boots da cowoboy e una borsa a tracolla con frange.

Con la minigonna in pelle e il maglioncino in cotone

Look audace e sensuale da sfoggiare

in piena libertà. La mini abbinata agli anfibi dona a questo outfit un tocco ispirato allo street style. Si all’abbinamento dei colori tra blazer e gonna. Il maglioncino di cotone o il cardigan è di colore acceso.

