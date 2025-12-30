Tagli capelli corti inverno 2026: quali scegliere per un cambio look a 50 anni

I tagli corti dal carattere sbarazzino e spettinato stanno letteralmente spopolando sui social. Tanto amati dalle donne over 50 che amano osare e che sono alla ricerca di un look personalizzato in grado di esaltare la propria personalità ribelle e dinamica.

I tagli dall’effetto sbarazzino sono spesso riadattamenti di classici che però risultano più contemporanei e leggeri. Sono facili da mantenere, non richiedono uno styling troppo elaborato e si contraddistinguono per la loro versatilità e la freschezza che conferiscono al look quotidiano.

Scopriamo quali sono i quattro tagli assolutamente da copiare e adatti a tutti i visi, stili e tipologie di capello per un effetto spettinato e sbarazzino degno di nota che non passa inosservato.

Soft Pixie

È una versione più sbarazzina del classico taglio pixie tanto amato dalle over 50 per il suo carattere grintoso. Questa versione mantiene i lati corti e i bordi più morbidi. Le scalature ai lati risultano più morbide e più lunghe per un effetto spettinato degno di nota. È un taglio adatto a donne che sanno osare e non richiede una manutenzione impegnativa. Per dar durare la forma l’ideale è farlo ritoccare dal proprio parrucchiere almeno ogni 5-7 settimane.

Mixie

È un vero e proprio incrocio tra il mullet e il pixie. È uno dei tagli più di tendenza per questo inverno. Dona disinvoltura e una vera e propria attitudine rock per il suo stile spettinato. Da portare coi capelli al naturale. Risulta leggermente più lungo sulla nuca mentre le zone laterali si mantengono rigorosamente corte e sfilate. Sta bene a chi ha un viso ovale al quale dona armonia.

Shag corto

Di ispirazione newyorkese affonda le sue radici negli anni Settanta. Sfoggiato da icone di quegli anni come David Bowie, Mick Jagger e Jane Fonda. È perfetto per valorizzare le chiome ricce ribelli. È caratterizzato da scalature interne e ciocche che si sovrappongono dando vita ad un effetto spettinato e ribelle. Il termine shag significa letteralmente arruffato e fa riferimento proprio alla sua anima ribelle. Si adatta facilmente ad ogni lunghezza e texuture. Perfetto portato con la frangia ricca.

Free Bob

Uno dei caschetti che sta letteralmente spopolando sui social per il suo carattere versatile e sbarazzino. È un taglio che si caratterizza per la sua naturalezza e freschezza. Si porta con disinvoltura. Dal punto di vista tecnico è una versione moderna dell ‘intramontabile bob.