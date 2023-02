Torta di merendine fai da te per il compleanno dei nipoti

Per un compleanno o una ricorrenza speciale dei propri nipoti, una torta di merendine fai da te è un’idea originale e sorprendente. I vantaggi sono tanti: il costo per realizzarla è contenuto, ci si può sbizzarrire dando sfogo a tutta la propria creatività e l’effetto è assicurato. I bambini non potranno non apprezzarla.

La torta inoltre può essere preparata anche per tanti invitati senza difficoltà, in anticipo e senza lasciare sporco in giro. Al termine della sua realizzazione la cucina sarà in perfette condizioni, con tanto lavoro risparmiato. Anche il sapore del dolce sarà una garanzia visto che le merendine possono essere provate in precedenza.

Si tratta peraltro di un’idea anti spreco: cornetti, barrette e tavolette sono confezionati per cui se dovessero avanzare potranno sempre essere mangiati in un secondo momento.

Come realizzare una torta di merendine fai da te

Partiamo dall’idea. La parola d’ordine è lasciarsi ispirare, ad esempio dai gusti culinari del festeggiato, dai suoi personaggi o colori preferiti o da un tema tipico della ricorrenza che si intende celebrare.

Occorre quindi procurarsi leccornie che siano a tema. Ma si possono anche mettere insieme golosità dalle carte variopinte, una diversa dall’altra, per rendere la creazione un concentrato di fantasia.

Per comporre la propria opera si tenga presente che si possono utilizzare non solo merendine, ma anche barrette di cioccolato e persino succhi di frutta.

Colla, forbici, nastri, merendine e fantasia

Una torta classica è composta da tre piani. Per realizzarli sarà sufficiente sovrapporre tre cilindri, di dimensioni decrescenti verso l’alto, preparati con cartone, cartoncino resistente o polistirolo. Se si opta per il cartone e il cartoncino, ciascun cilindro sarà composto da due cerchi, disegnati con l’aiuto di un compasso e ritagliati, tenuti insieme da un listello dello stesso materiale che farà da bordo. Il cartone potrà essere colorato o personalizzato a piacere.

Sul bordo di ogni cilindro andranno incollate, con la colla a caldo oppure con il nastro biadesivo, le merendine. Per maggiore sicurezza, queste ultime dovranno essere tenute ben strette con un nastro colorato da far correre lungo il perimetro e annodare in un bel fiocco. Quest’ultimo servirà anche ad abbellire la composizione.

Ogni piano, cioè ogni superficie cartonata, sarà attaccata a quella sovrastante con la colla o con il nastro biadesivo. Una variante per il “piano terra” è rappresentata dai succhi di frutta. In questo caso bisogna posizionare i cartoncini delle bevande su un vassoio circolare: questa sarà la base per i due piani superiori. Per attaccare il cilindro del primo piano basterà ricoprire le confezioni dei succhi con dei pezzetti di nastro biadesivo. Anche in questo caso è meglio tenerli fermi con un elastico e un nastro. In questo modo anziché costruire due cilindri in cartone se ne potranno assemblare soltanto due.

In cima si può inserire qualche decorazione, ad esempio fiori, caramelle, una candelina o un pupazzetto a tema.