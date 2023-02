Over e Carnevale, decori fai da te per la festa dei nipoti

Carnevale casalingo e fai da te, la soluzione perfetta per addobbare la casa festeggiando con i nipoti e creando insieme tante divertenti decorazioni. Spazio alla fantasia e alla creatività, due ingredienti fondamentali per realizzare festoni, maschere ma anche costumi personalizzati. Creazioni facili ma di grande effetto, l'ideale per rendere più allegra l'atmosfera domestica.

Basta recuperare pochi ma semplici materiali da combinare insieme, con l'aiuto di colla, spago e forbici, e il gioco è fatto. Tutto va fatto sotto la supervisione dei nonni che potranno così intervenire in aiuto dei nipoti, manovrando personalmente le attrezzature più tecniche. E allora scopriamo insieme come fare.

Carnevale, decori fai da te da realizzare con i nipoti

Realizzare i decori di Carnevale con il supporto dei nipoti è un'attività molto rilassante, che permette di condividere del tempo di qualità, oltre ad essere anche una pratica divertente. Ma, al contempo, permette di ottenere decori originali, senza grosse spese e magari utilizzando materiali di recupero. Ecco quelli più interessanti.

Maschere semplici

Le più gettonate di sempre e anche le più facili da realizzare, sono le maschere di Carnevale da creare sia con la carta o il cartoncino, che con la stoffa o riciclando piatti di carta. Tra le più originali ecco quelle create con i sacchetti di carta, semplicemente disegnando e ritagliando le aperture per occhi e bocca. Si possono dipingere con colori all'acqua oppure impreziosire applicando baffi, occhiali e capelli ritagliati nel feltro. Se invece si adorano gli animali si possono disegnare o recuperare sagome e dime da ricalcare, colorare e personalizzare. Con il cartoncino o il pannolenci si possono creare le maschere dei supereroi più noti, oppure realizzare le maschere più classiche della tradizione, da decorare con pezzetti di carta velina o ancora delle sagome semplici quali la bombetta, i baffi, il cravattino oppure le labbra rosse, gli occhiali, fino alle coroncine. Sul retro basta fissare uno steccone da spiedo o un bastoncino piatto: perfette anche le cannucce, così da sorreggere tutto comodamente con la mano.

Cordiandoli fai da te

La risposta più utile per riutilizzare carte di riciclo, vecchie carte regalo e pagine di giornale e ottenere i coriandoli. Le metodologie possono essere tante: dall'utilizzo della fustellatrice per scrapbooking, passando per le perforatrici più classiche. Fino all'impiego di sagome circolari di vario diametro, come tappi, bicchieri, passando per il compasso. In questo caso si possono realizzare coriandoli di formato maxi perfetti anche da fissare sulla parete, da applicare con il velcro sopra un mantello in tulle o raso oppure da cucire insieme per ottenere delle ghirlande coloratissime. Con la fustellatrice e la perforatrice si possono incidere anche materiali differenti, come ad esempio le foglie secche ottenendo dei coriandoli singolari. Per la forma ci si può affidare alla più classica e circolare passando per quelle più libere e rettangolari, create con carta velina.

Festoni di Carnevale

Un classico del Carnevale, i festoni sono un must have facile da realizzare insieme ai nipoti. Si possono creare delle sagome semplici quali cerchio, quadrato, triangolo oppure anche cuori, farfalle e fiori da disegnare su tanti cartoncini colorati, fino agli origami più belli. Si possono fissare in sequenza tra di loro, con l'aiuto della macchina da cucire, creando così delle file coloratissime da far pendere dal muro o dal soffitto. In alternativa si possono realizzare tante catenelle colorate oppure delle bandierine, con carte dalle nuance e decori vari. Fino a delle simpatiche nappine di carta crespa, rapide da realizzare ritagliando delle strisce colorate della stessa lunghezza. Si uniscono insieme trenta segmenti dello stesso colore fermando la parte superiore con dello spago, replicando il tutto per ogni nappa e realizzando una sequenza colorata.

Pompon di carta velina

Super facili e divertenti basta sovrapporre sette fogli di carta velina dello stesso colore e formato, per poi piegarli a fisarmonica. Si tagliano le due estremità creando dei semicerchi, per poi fissare la parte centrale con del filo da cucito e alcuni nodi. Si aprono delicatamente i fogli piegati, in modo da ottenere la classica forma circolare del pompon, eventualmente fissando le parti finali con un segmento di nastro adesivo trasparente.