Vacanze relax: le migliori mete in Italia

Le parole vacanza e relax formano un binomio sempre vincente, soprattutto per chi vuole approfittare della stagione calda per staccare la spina e allontanarsi dal caos cittadino, cambiando aria e dedicando un po’ di tempo a sé stessi e alle persone care.

Alcune mete di vacanza, in particolare, offrono servizi e soluzioni pensati proprio per chi desidera rilassarsi e riposarsi, sfruttando al meglio il tempo a disposizione per rigenerarsi. Scegliendo un itinerario particolarmente impegnativo, infatti, si corre il rischio di ritornare dal viaggio più stanchi e stressanti di quando si è partiti.

Quali sono le migliori mete per organizzare una vacanza relax in Italia? Da Nord a Sud della penisola, isole comprese, le destinazioni rilassanti non mancano e permettono di soddisfare le esigenze più disparate, ad esempio per chi si sposta in coppia o in compagnia di animali domestici ma anche per coloro che vogliono trascorrere qualche giorno con i nipotini.

Hotel con centro benessere in montagna

Lontano dalle spiagge affollate e dall’afa estiva, la montagna è una delle mete predilette per chi desidera rilassarsi e riposarsi. In Trentino Alto-Adige e in Valle d’Aosta è possibile prenotare un soggiorno relax in uno dei tanti hotel dotati di centri benessere, strutture immerse nel verde e dotate di una lunga serie di servizi volti a garantire il massimo confort agli ospiti.

È possibile alternare passeggiate rilassanti nella natura a piacevoli nuotate in piscina, sedute di idromassaggio, trattamenti benessere rigeneranti. Alcuni hotel, inoltre, consentono l’accesso a piscine esterne riscaldate che garantiscono panorami sempre suggestivi.

Agriturismi con SPA

Chi preferisce godersi la natura e il territorio senza rinunciare alle comodità e alle specialità enogastronomiche del luogo, inoltre, può optare per una vacanza in un agriturismo con SPA: queste strutture offrono relax e trattamenti benessere personalizzati grazie alla presenza di un’area wellness dedicata agli ospiti.

In alcuni agriturismi, in particolare, è anche possibile sperimentare i benefici della meditazione e della disciplina yoga, ottime strategie per chi vuole realmente rientrare in città rilassato e pieno di energie.

Soggiorni relax alle terme

Una vacanza in una struttura termale è l’ideale per concedersi massaggi relax, trattamenti anti-età e naturalmente bagni di vapore, saune e trattamento inalatorio, un vero toccasana non solo per depurarsi ma anche per lenire i disturbi provocati da alcune malattie respiratorie molto comuni. In Italia le terme relax non mancano, impianti funzionanti in ogni periodo dell’anno.

In estate, ad esempio, un soggiorno alle terme permette anche di organizzare escursioni e gite nei dintorni, ma anche di prendere il sole a bordo piscina. Il tutto all’insegna del buon cibo.

Relax nei borghi bandiera arancione

Sono 239 i piccoli Comuni che hanno ricevuto da Touring Club Italiano la bandiera arancione, riconoscimento conferito ai luoghi caratterizzati da elevate qualità turistico-ambientali ma anche da un'accoglienza di qualità.

Disseminate su tutto il territorio nazionale, le bandiere arancioni possono diventare mete di vacanza ideali per chi ama esplorare ogni angolo dell’Italia, dedicarsi alle passeggiate ma anche alla scoperta della cultura e delle tradizioni locali.