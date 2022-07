Glamping: il nuovo trend per le vacanze

Pianificare le vacanze non è sempre facile, specie se si è alla ricerca di un'esperienza alternativa al classico weekend al mare, in montagna o in campeggio. Ma per chi ama trascorrere qualche giorno di relax all'aria aperta, senza dover necessariamente rinunciare alle comodità delle strutture ricettive tradizionali, una soluzione c'è: il glamping. Si tratta del nuovo trend vacanziero per l'estate del 2022, una opzione decisamente glamour ma, al contempo, ecologica. Perfetto per le famiglie con i bambini, il glamping è consigliatissimo anche per i senior.

Cos'è il glamping

Il termine glamping deriva dalla fusione di due parole: "glamour" e "camping". Dunque, in italiano, la traduzione equivalente potrebbe essere "campeggio di lusso". Si tratta di un'esperienza alternativa al campeggio al tradizionale dove, al posto di sistemazioni arrangiate si può soggiornare in tende, rifugi o case attrezzate per ogni tipo di evenienza e dotate di tutti i comfort: dall'elettricità all'acqua potabile.

Le tipologie di alloggio, che non hanno nulla da invidiare ai bungalow o alle residenze estive full optional, possono essere di vario tipo: dal classico tepee alla casa sugli alberi financo la yurta (la tenda mobile, in legno o tessuto, della tradizione asiatica) o il cuile (la capanna dei pastori ndr). Ma non è tutto.

Le strutture dei glamping sono realizzate quasi interamente con materiali organici e nel pieno rispetto dell'ambiente. I sistemi di fornitura idrica e di energia elettrica sono tutti ecologici escludendo l'utilizzo del gas metano dagli impianti.

La grandezza delle abitazioni è variabile, a seconda del numero di ospiti e delle esigenze dei glampers. Ogni alloggio è dotato di bagno e cucina autonoma nonché di un sistema di riscaldamento che, nella stagione invernale, per chi sceglie la montagna ad esempio, preserva dalla temperatura esterna.

Perché è consigliato ai senior

Il glamping è la nuova frontiera della vacanze per i senior. A differenza del campeggio tradizionale, non ci sono tende da montare né ci si deve attrezzare all'inverosimile per far fronte a eventuali imprevisti o intemperie. Certo, è pur sempre una questione di preferenze. Chi non teme inconvenienti, ed è dotato di spirito avventuriero in stile Bear Grylls, difficilmente apprezzerà i vantaggi del glamping. Al contrario, chi non intende rinunciare ai comfort godrà a pieno del privilegio di poter dormire sotto un cielo stellato restando al riparo dagli insetti notturni. E c'è di più.

Alcuni glamping offrono anche un servizio di ristorazione con la possibilità di degustare prelibatezze locali a chilometro zero. Non mancano, poi, attività organizzate ed escursioni tra sentieri, colline, vigneti e splendidi campi in fiore.

Insomma, il glamping assicura l'esperienza di una vacanza esclusiva a stretto contatto con la natura. Senza contare, inoltre, i benefici per la salute. Studi recenti hanno dimostrato che trascorre del tempo all'aria aperta rafforza le difese immunitarie, favorisce l'ossigenazione della pelle, stimola la produzione di vitamina D (quando ci si espone al sole) e riduce i livelli di stress. Meglio di così?

Dove sono i glamping in Italia

In Italia ci sono decine di glamping. Chi ama la quiete della campagna può puntare all'entroterra di Veneto e Piemonte – chiaramente si tratta solo di un esempio - dove di certo non mancano oasi di pace immerse nel verde rigoglioso della natura.

Per gli amanti della montagna, invece, il Trentino è una tappa immancabile. Sul lago di Dobbiaco, in Val Pusteria, non solo si può godere di uno splendida vista panoramica ma anche di un highlight tra le Cime di Lavaredo (all'interno del parco naturale "Tre Cime") dichiarate patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 2009.

Chi preferisce una località marittima troverà una soluzione ideale sulla piccola isola di Procida (capitale della cultura del 2022) dove potrà godere di un glamping vista mare immerso tra cedri e limoni o vivere l'esperienza unica di un'escursione in barca.

Quanto ai costi, dipendono molto dalla tipologia di alloggio scelto e dai servizi offerti dai singoli glamping. Per certo l'esperienza di risvegliarsi col gorgoglio di un ruscello in sottofondo o il cinguettio degli uccellini è come la felicità: non ha prezzo.