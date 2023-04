Come vestirsi a 60 anni per nascondere la pancia

Dopo i 60 anni, le sinuosità del corpo cambiano. Complice gli ormoni e, in alcuni casi, uno stile di vita sedentario, la pancia tende naturalmente ad ammorbidirsi. Intendiamoci: nulla di drammatico. Posto che bisogna imparare ad amare il proprio aspetto, a qualunque età, con qualche piccolo accorgimento è possibile camuffare eventuali rotondità. Il trucco è saper scegliere vestiti con una buona vestibilità e tessuti morbidi.

Che vestiti scegliere per "camuffare" la pancia

Partendo dal presupposto che ogni persona ha dei punti di forza, non necessariamente bisogna "coprire" le sinuosità del corpo dopo i 60 anni. E sì, anche la pancia. Se però il punto vita non è il vostro cavallo di battaglia, ed è per voi motivo di cruccio, basterà semplicemente evitare quei capi d’abbigliamento che mettono in evidenza l’addome. Stiamo parlando di vestiti particolarmente aderenti o con fantasie geometriche (tipo le righe orizzontali).

L’ideale sarebbe scegliere anzitutto un abito comodo, dalle linee morbide, e con un taglio che valorizzi le curve (tipo le gambe o il décolleté). Quest’anno, ad esempio, per la donna over sono di grande tendenza le camicie oversize e le maxi bluse. Oltre ad essere un passepartout - si possono indossare sia di giorno, per un’occasione informale, sia di sera - si adattano ad ogni stile e hanno una vestibilità perfetta.

Lo stesso discorso vale i pantaloni. Se avete una pancia particolarmente prominente, sarebbe meglio evitare jeans stretti (peggio ancora a vita bassa) o leggins. Non che siano capi "da bollare" definitivamente, intendiamoci. Ma è meglio puntare su modelli comodi e non eccessivamente stringenti sui fianchi per scongiurare l’effetto salvagente.

Quanto alle fantasie, bisogna fare attenzione ai fiori e ai pois tipici dei tessuti primaverili: orchidee, rose, margherite e pallini tendono a mettere in evidenza (se non addirittura ad ingrossare) il punto di vita. Meglio optare per i colori sfumati, nelle tonalità che preferite, con dei piccoli dettagli sulla scollatura o sugli orli.

Infine, un suggerimento per scarpe e accessori: le cinture andrebbero usate con parsimonia e bisognerebbe preferire modelli non troppo vistosi. Da ultimo, non rinunciate ai tacchi: slanciano la figura e valorizzano le sinuosità.

La scelta degli abiti da uomo

Posto che il fascino e la bellezza sono senza tempo, esistono un paio di trucchi per camuffare eventuali prominenze addominali anche per gli uomini.

Le giacche, ad esempio, è preferibile lasciarle sbottonate e morbide sui fianchi. Per le camicie meglio evitare i modelli troppo attillati: i tessuti stretch e le fantasie a righe inoltre tendono ad “allargare” l’addome. Così come quelle di colore bianco, giallo o beige. Piuttosto, meglio un azzurro oxford o un light blue (visto che siamo in primavera).

Anche per i pantaloni, la "regola" non cambia: evitate modelli particolarmente stringenti sui fianchi, come jeans stretti e similari, e pantaloni a vita bassa.