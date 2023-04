Accessori da indossare a 70 anni

Over 70 alla moda con stile e classe, una scelta possibile e necessaria grazie all'utilizzo di outfit comodi, in grado di valorizzare la figura e la propria fisicità. Stop alle scelte sbagliate, basta poco per esprimere la propria indole, anche grazie al supporto di una serie di accessori di tendenza. Del resto la categoria over è sempre pronta ad abbracciare le novità, anche in fatto di look, un'opportunità per dedicarsi cure e tempo speciale.

Osare è possibile ma sempre con grazia, abbandonando gli abiti più anonimi e valorizzando i punti di forza personali. Ad esempio evitando il total look e valutando le nuance cromatiche in base all'incarnato personale, con tagli di tessuto in grado di sottolineare i dettagli più interessanti. Per questo gli accessori svolgono un ruolo utilissimo, perché permettono di comunicare una scelta stilistica donando un tocco in più all'outfit. Scopriamo quelli più adatti per gli over 70.

Occhiali stilosi e montature singolari

Una scelta interessante ma anche utile è quella di prediligere montature singolari per gli occhiali, dal taglio tondo, ovale o squadrato, ma adeguate ale linee del viso. Meglio preferire quelle più spesse, che possano creare un contrasto cromatico interessante. Ad esempio se il taglio di capelli è corto e dai toni chiari, come bianco o grigio, è perfetto un occhiale con montatura in linea o a contrasto. Si può anche eccedere se il look è sobrio e comodo, ma sbarazzino, aggiungendo un tocco in più al viso. Magari una montatura tartarugata o rossa che richiami un dettaglio del look come un gioiello, una scarpa o una pochette. Per gli over 70 gli occhiali possono trasformarsi in una presenza fissa, per questo è preferibile scegliere un modello intrigante ma non eccessivo, che risulti elegante, una presenza distintiva ma di buon gusto.

Borse e pochette

Anche in questo caso borsa e pochette sono accessori importanti. Se l'outfit è colorato e presenta delle grafiche allora la borsa, al contrario, dovrà essere di una tonalità uniforme richiamando uno dei colori presenti nell'abbigliamento. Meglio un accessorio dalle linee semplici, squadrate, in tessuto o pelle preferendo quella ecologica: ideali sono la shopper, la borsa sportiva, la tracolla e quelle a mezzaluna. Perfette in ogni occasione, per la pochette meglio preferire un modello più piccolo, a effetto trapuntato oppure a baguette per gli eventi più eleganti.

Cravattine e cappelli

Cravattini e papillon possono dare una sferzata al look, in particolare se in stile moderno ma con tonalità sobrie. Un tocco di colore può giungere proprio da questo genere di accessori, sia per uomo che per donna. Meglio evitare fantasie eccessive: basta puntare su palette uniformi e sulla trama del tessuto. Interessante anche l'utilizzo delle bretelle per creare un look casual ma moderno, con camicia bianca, jeans, cravattino e scarpe comode. I cappelli devono invece valorizzare il viso seguendo la stagionalità, con una preferenza a modelli dalla linee sinuose ma non troppo morbide. Un'eccezione va fatta per il basco o la coppola perfetti per tagli corti anche mossi.

Foulard e gioielli quale tocco in più

Gli over 70 amanti della moda adorano completare l'outfit con dettagli importanti, come ad esempio i foulard e i gioielli. I primi si possono utilizzare per coprire le spalle con grazia o per avvolgere delicatamente intorno al collo. Si possono usare anche come singolari copricapi: un modo unico per realizzare turbanti di classe, garantendo subito un tocco glamour all'insieme. In commercio è facile imbattersi in fasce dalle cromie decise, con grafiche particolari, in grado di avvolgere e contenere i capelli in modo stiloso. Infine i gioielli, sono quelli che più di tutti riescono a caratterizzare il look, in particolare se si sposano con lo stile dell'outfit ma creando crontasti di colore. In alternativa meglio preferire monili e gioielli dallo stile più classico e minimal se l'abbigliamento risulta sobrio e delicato. Eccessi e forme strane sono perfetti per spezzare un look serio e professionale ma scegliendo sempre articoli di fine fattura e mai banali.