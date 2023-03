Over, ecco cosa indossare ad una cerimonia a 60 anni

Un vantaggio nell’avere 60 anni è che ci si conosce. E se ci si conosce, è più facile mettere in risalto i propri punti di forza. La prima regola nel scegliere un abito da indossare ad un matrimonio o ad una cerimonia è proprio questa: optare per colori e forme adatti a se stesse, che valorizzino il proprio fisico e la propria personalità.

Cosa non indossare a 60 anni

I primi principi da seguire per le invitate ultrasessantenni ad una cerimonia sono i medesimi che accomunano tutte le ospiti. No a capi attillati, no a vestiti troppo audaci, con scollature vertiginose o micro gonne.

Un altro dettaglio non è trascurabile. Attenzione ad abiti e scarpe (e al trucco) troppo giovanili, a vestiti che starebbero bene su una ragazzina.

Come scegliere i colori da indossare ad un matrimonio

Per quanto riguarda le tinte, la regola aurea è: i colori scuri snelliscono. Sì quindi al blu e al grigio scuro, “nì” invece al nero, nel senso che dipende da come viene indossato. Risulta perfetto se gli vengono accostati dettagli più colorati, come una stola luccicante o una borsa (piccola) sgargiante o metallizzata. Un’idea è quella di scegliere un capo scuro a cui accostare uno o due elementi a contrasto.

Da tenere presente che lo stesso colore per i completi slancia la figura. Per chi se la sente, si può optare anche per colori decisi e inconsueti, come il fucsia, l’arancio o il verde prato: il tono accesso non significa meno elegante. La parola d’ordine in ogni caso è equilibrio: se i colori dell’abito sono vistosi, meglio bilanciare con forme sobrie.

Benissimo le fantasie, soprattutto quelle che sembrano quadri dipinti.

I modelli degli abiti da preferire

Per quanto riguarda le forme degli abiti, quelli su misura hanno l’enorme pregio di essere realizzati esattamente secondo le linee del proprio corpo per cui il risultato è una garanzia.

Se viceversa si preferisce un capo già confezionato, il consiglio è di non pensare solo a vestiti o a completi con la gonna. I pantaloni possono essere estremamente raffinati.

Per gli abiti, in voga sono le linee svasate e morbide, modelli che ben si adattano alle più diverse fisicità. I tubini o i completi giacca pantalone sono dei classici. Per chi li ritenesse troppo classici, è facile giocare con gli accessori per dare loro un tocco particolare. Un esempio? Indossare con il tubino scuro uno scarpa colorata oppure impreziosire l’abbigliamento con gioielli particolari, dalle forme e dai materiali contemporanei.

Molto eleganti sono anche i drappeggi. A chi poi piace il vintage, il consiglio è mischiare questi capi con pezzi moderni.

Per una cerimonia serale infine, via libera all’abito lungo.