Viaggio in Trentino Alto Adige, vacanza al fresco per i senior

Una vacanza immersi nella natura, all’aria pura, in una terra ricca di cultura e tradizioni: il Trentino Alto Adige è un paradiso, il luogo ideale per trascorrere il periodo estivo, soprattutto per gli over 60. Nei parchi dell’Adamello Brenta, Stelvio, Paneveggio si possono fare meravigliose passeggiate grazie ai percorsi attrezzati. Si può andare a cavallo, fare trekking, si possono organizzare escursioni, si può andare in canoa, in kayak e fare tanto altro ancora.

Cosa vedere in Trentino Alto Adige

Oltre alle tantissime attività da fare, il Trentino ha anche tanto da vedere. Questa terra, oltre alle palesi bellezze naturali, ha infatti un ricco patrimonio die di. Arte romana e germanica, le tradizioni e usanze sono cristiane e pagane.La cultura tirolese si può “leggere” neie nelle rovine che costellano l’Alto Adige, nelle opere d’arte medievali e religiose, nelle vallate celate dove ancora sono vive le usanze contadine. Si può scegliere tra castelli, siti archeologici, musei, percorsi nel verde, parchi naturali.Molto belli i: Canale di Tenno, di origine medievale; Mezzano, che sorge ai piedi delle note “pale di San Martino”; San Lorenzo in Banale che ha come sfondo le Dolomiti di Brenta; Rango con la sua architettura rurale. Ma non mancano neppureed ecomusei, Tra questi ultimi citiamo l’Ecomuseo dell’Argentario, l’Ecomuseo del Tesino, l’Ecomusero del Lagorai, l’Ecomuseo della Judicaria, quello della Valsugana, l’Ecomuseo della Val di Peio, quello della Valle del Chiese.

Il trekking in Trentino per una vacanza emozionante

Alcune strutture tradizionali organizzano illungo la “via delle Bocchette” sulledel Brenta, una vera e propria palestra naturale, o sul ghiacciaio dell’Adamello, con pernottamenti in rifugio. In Trentino ci sono anche itinerari di fede per scoprire piccoli luoghi sacri ed eremi in cui raccogliersi per meditare.Uno straordinario luogo è il, arroccato su uno sperone roccioso e nascosto in una fenditura. Ci si arriva in auto o a piedi, lungo un percorso che segue l’antico acquedotto a strapiombo sulla valle, scavato nella roccia.

I piatti della tradizione dell’Alto Adige

Per quanto riguarda ilc’è l’imbarazzo della scelta. La specialità del luogo è lo, ma il salume tipico del Trentino è in buona compagnia: ci sono infatti le Ciuighe, insaccati con le rape, c’è il Grana della Val di Non (conosciuto come Trentingrana), il formaggio ladino di Moena dall’odore forte e perciò chiamato Puzzone; c’è quello Nostrano della Val di Fassa a pasta semicotta e poi il magrissimo e aromatico Spressa, oltre al Tosela, fatto dal latte appena munto o al Vezzena. Numerose, poi, le varietà di, per le quali il Trentino è il primo produttore italiano.Ottima la, sia di grano duro sia di grano saraceno, e imperdibili i, di memoria mitteleuropea, che sono gnocchi di pane bagnato nel latte e aromatizzato con speck e salsiccia. Tipica dell’Alto Garda è la carne salada, robusta e speziata, preparata con una coscia di vitellone aromatizzata con ginepro, salvia e alloro, macerata nel vino per diversi giorni e poi servita a fette sottilissime cruda o appena scottata. Rinomate sono poi la trota del Trentino, i funghi e gli asparagi bianchi. Senza dimenticare i dolci, primo fra tutti lo strudel.Ottimi i, che grazie al microclima del Trentino sono prodotti anche ad alta quota: dorati, aromatici o secchi, hanno nomi che sono ormai diventati celeberrimi: Mueller Thurgau, Nosiola, Traminer aromatico, oltre a Pinot bianco, grigio, nero e Sauvignon. Tra i rossi primeggiano il Teroldego Rotaliano e Marzemino. Molto pregiati anche gli spumanti, la birra della Val di Fiemme e le grappe, per una vacanza nel segno del gusto e della prelibatezza.

Come arrivare in Trentino

Per trascorrere la vacanza in Trentino Alto Adige si possono utilizzare diversi mezzi di locomozione. Ci si può arrivare in auto, treno o aereo a seconda delle proprie esigenze e della distanza da percorrere. Il Trentino Alto Adige è facile da raggiungere per la sua posizione centrale che resta fra il versante sud delle Alpi e la pianura padana e veneta.Chi arriva in auto, in moto o in camper deve fare riferimento all’, collegata a sud con la A1 Milano-Napoli e la A4 Milano-Venezia. Dalla A22 si diramano le strade statali per raggiungere ogni vallata. La rete viaria del Trentino presenta generalmente strade ampie e comode e le condizioni di percorrenza invernali sono tenute sotto costante controllo.a lunga percorrenza italiani ed europei fermano nelle due stazioni principali delle città di Trento e Rovereto. Chi arriva in aereo può atterrare a Verona, Bergamo, Venezia o Milano per poi raggiungere il Trentino in auto (autonoleggio), con il bus-navetta o in treno.