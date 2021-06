Viaggi organizzati, perché farli in pensione: vantaggi e mete

I sessantenni di oggi sono dinamici e giovanili: molti, una volta raggiunta l’età della pensione, possono dedicarsi a viaggi organizzati e vacanze a lungo desiderate. In questo contesto, esiste un gran numero di mete in Italia, ma anche nel resto d’Europa, che sono spesso privilegiate.

Sono sempre più numerosi gli italiani over 60 per i quali il termine pensione fa rima con un bel viaggetto al sole o in montagna. Secondo l'Istat, negli ultimi anni, più del 22% degli ultra sessantenni si sono rilassati in vacanza. Senza dover per forza sfociare nelle destinazioni di lusso, le vacanze per gli over 60 diventano una specialità di alcune agenzie e numerosi sono i tour operator che vi dedicano una sezione specializzata. Quest'attenzione si traduce per il viaggiatore in un interessante rapporto qualità-prezzo per i prodotti desiderati.

I vantaggi dei viaggi organizzati

Come ulteriorec’è, senz'altro, la flessibilità degli spostamenti, che permette tra l'altro di lasciare da parte le partenze durante il grande esodo estivo, per concentrarsi su periodi dell'anno più tranquilli, assolutamente propizi ai portafogli di chi percepisce l’assegno vitalizio. Alcune associazioni, poi, rivendicano le vacanze per i senior quasi come un diritto e soprattutto come un eccellente metodo per combattere la solitudine e la noia.

Dagli sconti regolarmente offerti delle compagnie da crociere, storico caposaldo delle vacanze over 60, fino ai circuiti dei viaggi organizzati, le soluzioni sono numerose per partire a prezzi ridotti e approfittare della propria età e del tempo a disposizione per cambiare orizzonti. Se spesso già da ventenni può essere difficile organizzare dei viaggi, quando non si è giovanissimi e non si ha un partner, non è facile trovare l’occasione di fare una vacanza assieme ad altre persone. Tuttavia, vi sono anziani particolarmente intraprendenti che fanno la valigia e, da soli, partono in direzione di qualche isola sperduta dall’altra parte del mondo.

Le mete preferite dai sessantenni italiani

Innanzitutto, tra lenon va dimenticata l’Italia, con le mete di mare di montagna. Regioni come la, la Puglia, la, la Calabria e la Campania sono preferite per programmare viaggi organizzati in note località balneari. Il Trentino Aldo Adige, la Valle d’Aosta, il Piemonte e la Lombardia offrono luoghi di montagna suggestivi e attrezzati a ricevere ospiti. Il Bel Paese, in ogni caso, è scelto anche da turisti stranieri per storia, cultura e percorsi enogastronomici, che non hanno eguali in tutto il mondo.

All’estero, va molto di moda la Croazia, che offre scorci di mare straordinario e prezzi più che abbordabili ed è famosa per le vacanze-cura a basso costo. Altri luoghi gettonati sono la Bulgaria e l’Ungheria, anche in questo caso per i prezzi contenuti, oltre alla splendida Francia, con le classiche destinazioni della Costa Azzurra e della Camargue.

Come prepararsi per il viaggio

Pianificare viaggi organizzati per glirichiede la giusta preparazione, per evitare sorprese scomode o disagi che potrebbero trasformare l’esperienza in un’impresa faticosa e da dimenticare.

È importante programmare con accuratezza e in largo anticipo tutta la vacanza. Bisogna pensare ad ogni possibile ostacolo e attivarsi preventivamente. Le parole chiave sono: sicurezza, specie in questo periodo di pandemia, relax, novità e socialità. Ciò non significa che i senior debbano per forza escludere il “brivido dell’avventura”, ma è bene adottare prudenza. Infatti, anche se siamo di fronte a persone molto attive, con una salute di ferro e tanta voglia di novità, è meglio scegliere mete turistiche con “brividi a portata di mano”, tenendo sotto controllo ogni aspetto dell’esperienza di viaggio. Ma questo vale per ogni fascia d’età.